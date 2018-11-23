Чотири місяці спостерігав за жертвою: подробиці вбивства дев'ятирічної дівчинки

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що інцидент стався в покинутому будинку

В одному з сіл біля Білгород-Дністровського Одеської області поліцейські виявили труп 10-річної дівчинки з ознаками жорстокої смерті від задухи. За даними слідства, попередньо злочинець зґвалтував неповнолітню. Подробиці розповідає місцеве видання "БессарабіяІнформ".

Передбачуваний вбивця деякий час жив з сім'єю дівчинки: близько 4-х місяців тому він, приїхавши з іншої країни і попросив дати йому притулок. За ніч до інциденту, за словами родичів присутніх на похоронах вбитої дівчинки, вбивця неабияк випив і не спав всю ніч. Члени сім'ї припускають, що чоловік давно придивлявся до дитини і планував злі наміри по відношенню до неї. Сама дівчинка ставилася до вбивці добре, що, можливо, і дозволило йому виманити дитину з дому.

Сьогодні вранці, прокинувшись, одна з жінок побачила, що дівчинки немає в ліжку, хоча одяг дитини був у будинку. В цей час постоялець сім'ї був на кухні і грів воду, щоб, як стверджують очевидці, змити сліди крові вбитої.

Як повідомляє видання, родичі дівчинки побили чоловіка, а по приїзду правоохоронців він визнав свою провину. Рідні дівчинки просили поліцейських віддати маніяка їм для самосуду.

Як розповідають місцеві жителі, район села, де живе сім'я загиблої дівчинки, один з неблагополучних - люди тут живуть дуже скромно. Разом з дівчинкою в одному будинку жили ще щонайменше двадцять осіб. За словами правоохоронців, точну дату народження дівчинки встановити поки неможливо, тому що в родині немає свідоцтва про народження дитини.

Про факт вбивства розповів голова Національної поліції України В'ячеслав Аброськін у Facebook.

Він розповів, що під час слухання про вбивство 15-річної школярки під смт. Покотилівка в Харківській області він отримав інформацію про виявлення трупа 10-річної дівчинки.

"Під час проведення наради отримали інформацію про виявлення трупа 10-річної дівчинки в покинутому будинку Білгород-Дністровського району Одеської області. При огляді встановлено, що попередньо дитина була зґвалтована і задушена", – повідомив Аброськін.

Він також написав, що по гарячих слідах маніяка вдалося виявити та затримати.

"По гарячих слідах "недочоловік", скоївший цей злочин, вже затриманий, але дитину вже не повернути", — додав він, прикріпивши фотографію підозрюваного.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Фото: (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

У відділі комунікації поліції Одеської області прикріпили знімки з місця події. Також повідомляється, що розслідування триває.

Фото: (od.npu.gov.ua)

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Відео: (video.rbc.ua)