ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Чотири місяці спостерігав за жертвою: подробиці вбивства дев'ятирічної дівчинки

STYLERПодії    23.11.2018 - 21:37
Чотири місяці спостерігав за жертвою: подробиці вбивства дев'ятирічної дівчинки
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що інцидент стався в покинутому будинку

В одному з сіл біля Білгород-Дністровського Одеської області поліцейські виявили труп 10-річної дівчинки з ознаками жорстокої смерті від задухи. За даними слідства, попередньо злочинець зґвалтував неповнолітню.  Подробиці розповідає місцеве видання "БессарабіяІнформ".

Передбачуваний вбивця деякий час жив з сім'єю дівчинки: близько 4-х місяців тому він, приїхавши з іншої країни і попросив дати йому притулок. За ніч до інциденту, за словами родичів присутніх на похоронах вбитої дівчинки, вбивця неабияк випив і не спав всю ніч. Члени сім'ї припускають, що чоловік давно придивлявся до дитини і планував злі наміри по відношенню до неї. Сама дівчинка ставилася до вбивці добре, що, можливо, і дозволило йому виманити дитину з дому.

Сьогодні вранці, прокинувшись, одна з жінок побачила, що дівчинки немає в ліжку, хоча одяг дитини був у будинку. В цей час постоялець сім'ї був на кухні і грів воду, щоб, як стверджують очевидці, змити сліди крові вбитої.

Як повідомляє видання, родичі дівчинки побили чоловіка, а по приїзду правоохоронців він визнав свою провину. Рідні дівчинки просили поліцейських віддати маніяка їм для самосуду.

Як розповідають місцеві жителі, район села, де живе сім'я загиблої дівчинки, один з неблагополучних - люди тут живуть дуже скромно. Разом з дівчинкою в одному будинку жили ще щонайменше двадцять осіб. За словами правоохоронців, точну дату народження дівчинки встановити поки неможливо, тому що в родині немає свідоцтва про народження дитини.

Про факт вбивства розповів голова Національної поліції України В'ячеслав Аброськін у Facebook.

Він розповів, що під час слухання про вбивство 15-річної школярки під смт. Покотилівка в Харківській області він отримав інформацію про виявлення трупа 10-річної дівчинки.

"Під час проведення наради отримали інформацію про виявлення трупа 10-річної дівчинки в покинутому будинку Білгород-Дністровського району Одеської області. При огляді встановлено, що попередньо дитина була зґвалтована і задушена", – повідомив Аброськін.

Він також написав, що по гарячих слідах маніяка вдалося виявити та затримати.

"По гарячих слідах "недочоловік", скоївший цей злочин, вже затриманий, але дитину вже не повернути", — додав він, прикріпивши фотографію підозрюваного.

Чотири місяці спостерігав за жертвою: подробиці вбивства дев'ятирічної дівчинки

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Чотири місяці спостерігав за жертвою: подробиці вбивства дев'ятирічної дівчинки

Фото: (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

У відділі комунікації поліції Одеської області прикріпили знімки з місця події. Також повідомляється, що розслідування триває.

 

Фото: (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що один з фігурантів справи Гандзюк намагається втекти з країни.

Також ми писали, що обдурена жінка приготувала з коханця блюдо, яким нагодувала робочих.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України ОдесаполицияизнасилованиеманьякБелгород-ДнестровскийинцидентВбивство
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся