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У Києві авто знесло паркан і врізалося в школу: подробиці ДТП

STYLERПодії    13.12.2018 - 15:02

Відео: YouTube/dtp.kiev.ua

У Києві на вулиці Каменярів, 32 (мікрорайон "Совки") водій іномарки Chevrolet Lacetti не впорався з керуванням, в наслідок чого його автомобіль влетів в школу. При цьому на своєму шляху машина знесла паркан.

Як видно на відео, опублікованому на Facebook-сторінці спільноти dtp.kiev.ua, авто зупинилося біля стіни навчального закладу.

"ДТП в Києві. Вулиця Каменярів, 32. Машина Chevrolet врізалася в школу, знесла паркан. Добре, що дітей не зачепив", - йдеться в пості.

У Києві авто знесло паркан і врізалося в школу: подробиці ДТП

Скріншот

Що стало причиною дорожньо-транспортної пригоди - не повідомляється. Відомо, що винуватця аварії на місці не було виявлено.

Юзери впевнені, що винні комунальники, які не справляються зі своєю роботою з прибирання снігу з вулиць.

Правда, інші користувачі не виключають, що автомобіль був на "літній гумі".

Ну, а деякі просто жартують.

"Коли вкрав у батька машину і приїхав на уроки", - прокоментувала відео Поліна Кулагіна.

У Києві авто знесло паркан і врізалося в школу: подробиці ДТП

Скріншот

Додамо, що за адресою, де сталася аварія, розташована середня загальноосвітня школа №121.

Раніше водій київської маршрутки, яка врізалася у фуру на Гостомельській трасі, озвучив свою причину трагедії.

Відео: РБК-Україна

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