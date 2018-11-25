У Києві паралізований пенсіонер ледь не згорів живцем: подробиці

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Дим і вогонь побачили сусіди, які і викликали пожежників

У неділю вночі, 25 листопада в Оболонському районі Києва, як стверджують очевидці, в квартирі паралізованого пенсіонера сталася пожежар. Інцидент стався у квартирі багатоповерхового будинку на вул. Йорданській. Про подію розповідає "Информатор".

Займання сталося близько 2:00 на дев'ятому поверсі житлового будинку. Місцеві жителі стверджують, що чоловік проживає у квартирі один. За їх словами, він частково паралізований і на допомогу йому іноді приходить знайома жінка.

Фото: (kiev.informator.ua)

Пожежну службу викликала сусідка пенсіонера, що проживає на 11 поверсі. Жінка розповіла, що відчула запах гару і побачила дим з вікна. Рятувальники прибули на місце події оперативно.

Повідомляється також, що з можливих причин пожежі — куріння в квартирі. На щастя, подія обійшлася без постраждалих. Стіни і вікна в квартирі сильно обгоріли. Станом на 03:00 пожежу локалізували. На місці подій працювала служба порятунку, бригада пожежників, швидка і поліція.

Нагадаємо, що у покинутому будинку Одеської області поліція виявила тіло 9-річної дівчинки.

Раніше повідомлялося, що у Китаї в результаті вибуху і пожежі на заводі загинули дві людини.

Відео: (video.rbc.ua)