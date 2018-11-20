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У Київській області 14-річна дівчинка вистрибнула з вікна: подробиці події

STYLERПодії    20.11.2018 - 13:58
У Київській області 14-річна дівчинка вистрибнула з вікна: подробиці події
Фото: (maxim-nm.livejournal.com)

Повідомляється, що поліція вилучила системний блок комп'ютера і мобільний телефон загиблої

У понеділок, 19 листопада з вікна балкона з 8 поверху вистрибнула 14-річна дівчинка. Інцидент стався в місті Біла Церква, розповідають у відділі комунікації поліції Київської області.

"14-річна дівчинка вистрибнула з вікна балкону квартири, розташованої на восьмому поверсі багатоповерхівки. Від отриманих травм, несумісних з життям, школярка померла до приїзду швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні.

У поліції також додали, що для проведення розслідування причин самогубства були вилучені особисті речі загиблої — системний блок комп'ютера і мобільний телефон.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 КК України з додатковою позначкою "самогубство". Співробітники поліції встановлюють усі обставини трагедії. Триває слідство.

Нагадаємо, що у Львівській області знайшли мертвим військового-контрактника.

Раніше у Хусті вчителька покінчила життя самогубством.

Відео: (video.rbc.ua)

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