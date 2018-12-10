У Краматорську побили журналіста за зйомку ремонту дороги

Колаж РБК-Україна

Бригадир ремонтників вимагав видалити відео ремонтних робіт з телефону журналіста

У Краматорську журналіста Андрія Романенка вдарили за те, що він знімав на відео роботу комунальних служб по ремонту асфальту під час проливного дощу. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко.

Сергій Томіленко написав, що журналіст звернув увагу на те, що в парку Пушкіна в Краматорську Донецької області, працівники комунальних служб укладали асфальт незважаючи на складні погодні умови у вигляді дощу і снігу.

Коли працівники помітили, що Романенко знімає процес на відео, то один з них підійшов до журналіста і став вимагати видалити відеозапис.

Романенко відмовився і послався на те, що виконує свої професійні обов'язки. Після цього чоловік вдарив його кулаком в обличчя та відібрав телефон.

"Пояснив, що працюю журналістом, готую новину про те, як витрачаються гроші платників податків, а він заважає моїй роботі. Але такі аргументи не сильно подіяли – цей працівник почав кричати, мовляв, я не маю права знімати людей і їх роботу", - процитував слова журналіста Томіленко.

Видалити самостійно файли з телефону у працівника комунальних служб не вийшло, тому він змусив це зробити Романенко.

Журналіст після інциденту звернувся в поліцію і написав заяву про перешкоджання журналістській діяльності. У поліції відкрили провадження за частиною 1 статті 171.

Фото: Журналіст Андрій Романенко (facebook.com/sergiy.tomilenko)

Як повідомив Романенко, замовником будівельних робіт на реконструкцію парку виступає управління капітального будівництва міської ради міста Краматорська.

Скріншот поста (facebook.com/sergiy.tomilenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Одесі поліція побила ультрас з-за патріотичного банера.

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Відео: РБК-Україна