У Кривому Розі дівчина підстрелила прокурора біля готелю: деталі НП

У Кривому Розі підстрелили прокурора (колаж РБК-Україна)

У Кривому Розі дівчина влаштувала стрілянину і важко поранила місцевого прокурора Пипку

У Кривому Розі сталася стрілянина біля готелю "Україночка" - дівчина випустила цілу обойму з травматичного пістолета у прокурора Олексія Пипку. Чоловік був екстрено госпіталізований у вкрай важкому стані.

Стрільчиню затримали, і тепер поліція веде розслідування. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 15 год. 1 ст. 115 "Замах на вбивство" Кримінального кодексу.

Сам інцидент стався 21 травня близько опівночі в Саксаганському районі міста.

Як передає місцеве видання "Перший Міський" із посиланням на власні джерела, НП сталася під час святкування дня народження в компанії друзів. До місця гулянь також приїхала знайома дівчина прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3, яка влаштувала стрілянину.

У прес-службі поліції не коментують деталі події та що могло стати причиною.

Водночас у криворізьких пабліках активно обговорюють нічну стрілянину і пишуть, що в той час у готелі святкували іменини одного зі співробітників прокуратури.

Чому стріляли у криворізького прокурора Пипку

Також в мережі озвучуються кілька версій інциденту. Згідно з однією з них, у Олексія Пипки в стані сильного алкогольного сп'яніння виник конфлікт з дівчиною в компанії прокурорів.

"Не боязка дівчина полізла в кишеню. Не за словом, а за стволом", - стверджується в матеріалі.

Також зазначається, що пораненому в область живота Пипці вже провели кілька операцій.

Фото: скрін поста facebook.com/devils.kryvbass

Другу версію озвучив криворізький журналіст Кирило Крізаліс. Він стверджує, що у прокурора стріляла його співмешканка через ревнощі.

"Причина: співмешканка прокурора приревнувала його до іншої панночці. Мої джерела стверджують, що дівчина злегка не в собі, любить випити і деколи буває неконтрольованою", - написав він у своєму Facebook.

Фото: скрін поста facebook.com/crizalis

Раніше повідомлялося, що у Києві на Подолі сталася стрілянина поблизу одного з храмів, в результаті поранення отримала одна людина. Інцидент стався на автостоянці біля храму на вулиці Мостицькій.

Автор: Володимир Костирін