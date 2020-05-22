У Кривому Розі дівчина підстрелила прокурора біля готелю: деталі НП

У Кривому Розі дівчина влаштувала стрілянину і важко поранила місцевого прокурора Пипку
У Кривому Розі сталася стрілянина біля готелю "Україночка" - дівчина випустила цілу обойму з травматичного пістолета у прокурора Олексія Пипку. Чоловік був екстрено госпіталізований у вкрай важкому стані.
Стрільчиню затримали, і тепер поліція веде розслідування. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 15 год. 1 ст. 115 "Замах на вбивство" Кримінального кодексу.
Сам інцидент стався 21 травня близько опівночі в Саксаганському районі міста.
Як передає місцеве видання "Перший Міський" із посиланням на власні джерела, НП сталася під час святкування дня народження в компанії друзів. До місця гулянь також приїхала знайома дівчина прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3, яка влаштувала стрілянину.
У прес-службі поліції не коментують деталі події та що могло стати причиною.
Водночас у криворізьких пабліках активно обговорюють нічну стрілянину і пишуть, що в той час у готелі святкували іменини одного зі співробітників прокуратури.
Також в мережі озвучуються кілька версій інциденту. Згідно з однією з них, у Олексія Пипки в стані сильного алкогольного сп'яніння виник конфлікт з дівчиною в компанії прокурорів.
"Не боязка дівчина полізла в кишеню. Не за словом, а за стволом", - стверджується в матеріалі.
Також зазначається, що пораненому в область живота Пипці вже провели кілька операцій.
Фото: скрін поста facebook.com/devils.kryvbass
Другу версію озвучив криворізький журналіст Кирило Крізаліс. Він стверджує, що у прокурора стріляла його співмешканка через ревнощі.
"Причина: співмешканка прокурора приревнувала його до іншої панночці. Мої джерела стверджують, що дівчина злегка не в собі, любить випити і деколи буває неконтрольованою", - написав він у своєму Facebook.
Фото: скрін поста facebook.com/crizalis
Раніше повідомлялося, що у Києві на Подолі сталася стрілянина поблизу одного з храмів, в результаті поранення отримала одна людина. Інцидент стався на автостоянці біля храму на вулиці Мостицькій.
Автор: Володимир Костирін