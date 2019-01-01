ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Магнітогорську з-під завалів витягли вижившу дитину (відео)

STYLERПодії    01.01.2019 - 15:05

Відео порятунку дитини

Рятувальники витягли з-під завалів 11-місячного хлопчика, який більше доби пролежав під руїнами. Дитину врятувало від замерзання те, що він був закутаний у теплу ковдру. Про це повідомляють російські ЗМІ.

В повідомленні йде мова про те, що цей той самий 11-місячний Ваня, який у списках МНС проходив як дитина, що залишилася в дитячому ліжечку.

У Магнітогорську з-під завалів витягли вижившу дитину (відео)

Скріншот відео порятунку дитини

Дитину відправили в реанімаційне відділення місцевої лікарні. Про стан малюка поки нічого не відомо.

За розповідями очевидців, МНС весь час подавало тепло спеціальними тепловими гарматами в місце завалу - це, а також тепла ковдра, допомогло дитині вижити.

Нагадаємо, 31 грудня, в Магнітогорську стався вибух у житловому будинку, внаслідок чого обвалився під'їзд десятиповерхового житлового будинку. На даний момент повідомляється про 8 загиблих, 37 осіб оголошені зниклими без вести, серед них - українка.

Раніше ми публікували новину про те, що у Києві знесло півбудинку з-за вибуху.

У Києві спалили три автомобілі (відео) На півдні Лондона масштабна пожежа
Новини України пожежаВибух
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся