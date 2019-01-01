У Магнітогорську з-під завалів витягли вижившу дитину (відео)

Відео порятунку дитини

Рятувальники витягли з-під завалів 11-місячного хлопчика, який більше доби пролежав під руїнами. Дитину врятувало від замерзання те, що він був закутаний у теплу ковдру. Про це повідомляють російські ЗМІ.

В повідомленні йде мова про те, що цей той самий 11-місячний Ваня, який у списках МНС проходив як дитина, що залишилася в дитячому ліжечку.

Скріншот відео порятунку дитини

Дитину відправили в реанімаційне відділення місцевої лікарні. Про стан малюка поки нічого не відомо.

За розповідями очевидців, МНС весь час подавало тепло спеціальними тепловими гарматами в місце завалу - це, а також тепла ковдра, допомогло дитині вижити.

Нагадаємо, 31 грудня, в Магнітогорську стався вибух у житловому будинку, внаслідок чого обвалився під'їзд десятиповерхового житлового будинку. На даний момент повідомляється про 8 загиблих, 37 осіб оголошені зниклими без вести, серед них - українка.

Раніше ми публікували новину про те, що у Києві знесло півбудинку з-за вибуху.