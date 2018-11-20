"Ґвалтував дочок": під Києвом затримали батька-педофіла

Відео: YouTube/Національна поліція України

У Київській області заарештували 45-річного чоловіка, який ґвалтував своїх дочок-підлітків, здавав їх в оренду іноземцям та знімав дівчаток порно-відео. Про це повідомила прес-служба Національної поліції Київської області.

Українська поліція отримала інформацію про батька-педофіла від своїх колег в Австралії, які виявили в інтернеті порно-відео за участю дітей. Вони відстежили, що ролики виготовлені в Україні і продаються в Даркнеті.

З'ясувалося, що 45-річний житель Київської області ґвалтував своїх двох доньок – 14 і 15 років, здавав дівчаток в оренду іноземцям та жителям України, а також використовував їх для зйомок відео порнографічного змісту. Також причетний до злочину хрещений батько дівчаток, 46-річний житель Києва.

20 листопада поліція провела обшук у будинку підозрюваних і виявила предмети для зйомок порнографічних роликів, фото та відео з участю неповнолітніх, а також гранату РГД-5. За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 5 статті 301 ("Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.

Фото: Національна поліція України

На даний момент вирішується питання про міру забожного заходу для підозрюваних та вилучення дівчаток з сім'ї.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Харковом пенсіонер-педофіл поглумився над 9-річною дівчинкою.

А також розповідали про те, що у Миколаєві згвалтували 12-річну дитину.

Відео: РБК-Україна