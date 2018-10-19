За тиждень до трагедії в Керчі окупанти в "Артеку" навчали дітей стріляти

Фото: twitter.com/KrimRt

Навчання відбулися за тиждень до бійні в технологічному коледжі

За тиждень до трагедії в Керчі окупанти в дитячому таборі "Артек" навчали підлітків стрільби. Про це повідомляє блогер RoksolanaToday&Крим на своїй сторінці в Twitter.

Наголошується, що навчання відбулися за тиждень до бійні в технологічному коледжі – 10 жовтня.

"Будь ласка, робіть ретвіт. Це просто. Я не претендую на авторство, але ви ж визнаєте права грибника на гриби, що він зібрав у своєму лісі? Мариновані в банці, з цибулькою - вони ж вже власність грибника? Чи будь ласка, самі, ситом, сотні ресурсів... Добре?", - йдеться в повідомленні.

Скрін: twitter.com/KrimRt

Також блогер відреагувала на "відмазки" і посилені спроби російських пропагандистів або звинуватити винним у трагедії інтернет, або розшукати "український слід":

"Артек. 10 жовтня 2018 року. І при чому тут Росія? Він же кішок при Україні вішав!";

"Артек. 10 жовтня 2018 року. Як ви можете! Ну при чому тут Росія! Винен інтернет!";

"Артек. 10 жовтня 2018 року. Ну що ви таке говорите! При чому тут Росія! Він же 2 рази їздив у Харків!";

"Артек 10 жовтня 2018 року! Ну що ви! При чому тут Росія! Це Свідки Єгови винні!"

Фото: twitter.com/KrimRt

Нагадаємо, 17 жовтня, в тимчасово окупованій Керчі в технологічному коледжі сталася жахлива бійня - 18-річний студент Владислав Росляков влаштував вибух і розстріляв однокурсників.

Як повідомлялося, 19 жовтня в тимчасово окупованій Керчі на головній площі попрощалися з першими 17 жертвами бійні в технологічному коледжі, яка сталася 17 жовтня. Похорон проводять на старому міському кладовищі.

Також ми писали про те, що на думку юриста-кримінолога Анни Маляр, Влад готувався до злочину заздалегідь і припускає, що можливо, він діяв не один.

Раніше ми повідомляли, що батько "керченського стрілка" Ігор Росляков вперше прокоментував масове вбивство в коледжі. За словами батьків, Влад мріяв стати моряком, однак не набрав прохідний бал. У дитинстві він, як дідусь, хотів ходити в рейси. Ігор Росляков зізнався, що Влад був трохи замкнутим хлопцем, а останнім часом мало з ким контактував і подовгу сидів за комп'ютером.

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Відео: РБК-Україна