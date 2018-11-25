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У Миколаєві чоловік по-звірячому розправився з пенсіонеркою заради дози

STYLERПодії    25.11.2018 - 19:40
У Миколаєві чоловік по-звірячому розправився з пенсіонеркою заради дози
Фото (mk.npu.gov.ua)

Жінка була вбита у власній квартирі

У Миколаєві працівникам правоохоронних органів вдалося розкрити звірячий злочин. 94-річну жінку жорстоко вбив чоловік заради дози наркотиків. Постраждала була зарізана у власній квартирі. Про це повідомили на сайті Нацполиції в Миколаївській області.

Головний підозрюваний у скоєнні вбивства – сусід пенсіонерки з наркотичною залежністю, раніше у нього вже була судимість.

Метою жорстокої розправи рецидивіста над старенькою було заполученія 1900 гривень, які йому були потрібні на чергову дозу.

Тіло загиблої жінки було вкрите слідами від множинних ножових поранень в області шиї. Воно було виявлено після того, як вона не відкрила двері, соціальному працівнику (він відразу зателефонував у поліцію). Прибулі на місце події правоохоронці зламали двері і виявили пенсіонерку мертвою.

Дільничний офіцер провів опитування серед місцевих жителів, поліції і зрозумів, що до загиблої жінки іноді приходив сусід з будинку неподалік, щоб зайняти грошей. В день пригоди чоловіка бачили у неї в гостях.

У Миколаєві чоловік по-звірячому розправився з пенсіонеркою заради дозиУ Миколаєві чоловік по-звірячому розправився з пенсіонеркою заради дози

Фото з місця злочину (mk.npu.gov.ua)

До злочинця поліцейські прийшли додому з обшуком, вони затримали його і доставили у відділок. Знаряддя вбивства було знайдено серед купи використаних шприців у підвалі будинку, в якому жила загибла пенсіонерка, виявилося, що її зарізали канцелярським ножем. Зараз правопорушник затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Раніше повідомлялося, що п'яний грабіжник жорстоко побив пенсіонерку з-за велосипеда: подібності інциденту.

Нагадаємо, що у Києві чоловіка викрили в крадіжці кабелю зв'язку.

Відео: (video.rbc.ua)

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