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Під Миколаєвом п'яна жінка побила дочку: дівчинка в реанімації

STYLERПодії    22.06.2020 - 17:54
Під Миколаєвом п'яна жінка побила дочку: дівчинка в реанімації
Під Миколаєвом жінка побила свою дочку (Колаж РБК-Україна)

На плач дитини збіглися сусіди і патрульна поліція

У Миколаївській області нетвереза мати побила свою однорічну доньку до реанімації. Інцидент стався ввечері в суботу, 20 червня. На шум збіглися сусіди та патрульний поліцейський наряд.

Крики маленької дитини почули поліцейські, які патрулювали вулиці в селі Казанка Миколаївської області. На вулиці Шевченка співробітники правоохоронних органів виявили жінку, яка перебувала у стані сильного алкогольного сп'яніння. Разом з нею була однорічна дівчинка, сильно побита. Про це пишуть "Миколаївські новини".

На місце події патрульні викликали швидку медичну допомогу та районну службу у справах дітей. Медики госпіталізували дівчинку в дуже важкому стані, у неї діагностували струс головного мозку, численні гематоми та синці на обличчі. Дівчинку помістили в реанімаційне відділення.

Як повідомили поліцейські, жінка, яка завдала травми дитині – її 36-річна мати. Вона давно перебуває на обліку в соціальних служб і вже позбавлена батьківських прав на трьох дітей. Малюки були вилучені з сім'ї та виховуються в інтернаті.

В поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки". Санкції цієї статті передбачають покарання для батьків у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Крім того, поліція спільно зі службою з питань захисту прав дітей буде звертатися до суду про позбавлення жінки батьківських прав і на четверту дитину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українську журналістку побили у магазині через сюжет про порушення карантину.

А також розповідали про те, що у Києві молода жінка вистрибнула з вікна разом з дитиною.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України побиттялишение родительских прав
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