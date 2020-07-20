ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Одесі за місце в маршрутці побили вагітну жінку: з'явилося відео

Одеса, Понеділок 20 липня 2020 08:07
В Одесі за місце в маршрутці побили вагітну жінку: з'явилося відео
В Одесі в маршрутці побили вагітну (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Одесі чоловік вдарив вагітну жінку в маршрутному таксі

В Одесі в одному з маршрутних таксі побили вагітну жінку. Інцидент стався через сидяче місце в салоні громадського транспорту.

Так, згідно з повідомленням Telegram-каналу "Подслушано Одеса", бійка сталася в маршрутці №168, що слідує за напрямом вулиця Маршала Говорова - ТЦ "Суворовський".

"Кулаками захищає своє право на сидяче місце в громадському транспорті", - йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, що чоловік після загрози "Зараз вдарю!" дійсно накидається з кулаками на жінку.

Як виявилося, гнів крупного чоловіка викликало зроблене йому зауваження, що він не поступився місцем вагітній жінці.

Відео можна подивитися за посиланням. Обережно, воно містить нецензурну лексику і елементи насильства.

Нагадаємо, що нещодавно у Дніпрі жорстоко побили дівчину в маршрутці, яка оплатила 2 місця.

Через деякий час чоловіка, який бив дівчину кулаками в голову, знайшли і провчили.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України побиття
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся