В Одесі за місце в маршрутці побили вагітну жінку: з'явилося відео

В Одесі в маршрутці побили вагітну (фото: РБК-Україна)

В Одесі чоловік вдарив вагітну жінку в маршрутному таксі

В Одесі в одному з маршрутних таксі побили вагітну жінку. Інцидент стався через сидяче місце в салоні громадського транспорту.

Так, згідно з повідомленням Telegram-каналу "Подслушано Одеса", бійка сталася в маршрутці №168, що слідує за напрямом вулиця Маршала Говорова - ТЦ "Суворовський".

"Кулаками захищає своє право на сидяче місце в громадському транспорті", - йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, що чоловік після загрози "Зараз вдарю!" дійсно накидається з кулаками на жінку.

Як виявилося, гнів крупного чоловіка викликало зроблене йому зауваження, що він не поступився місцем вагітній жінці.



Відео можна подивитися за посиланням. Обережно, воно містить нецензурну лексику і елементи насильства.

Нагадаємо, що нещодавно у Дніпрі жорстоко побили дівчину в маршрутці, яка оплатила 2 місця.

Через деякий час чоловіка, який бив дівчину кулаками в голову, знайшли і провчили.