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Одеський блогер порізав горло в суді: його підозрюють в нападі на учасника ООС (відео)

Одеса, П'ятниця 31 липня 2020 21:21
Одеський блогер порізав горло в суді: його підозрюють в нападі на учасника ООС (відео)
Стас Домбровський (фото: facebook.com/stasdombrovskiy13)
Автор: Володимир Костирін

Блогер Стас Домбровський пояснив витівку в одеському суді

В Одесі відомий блогер Стас Домбровський в залі суду порізав лезом собі шию після оголошення обраного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Інцидент стався 31 липня у Приморському районному суді міста, передали в поліції.

41-річного Домбровського підозрюють у скоєнні хуліганських дій, і сьогодні він самостійно прийшов до суду на розгляд справи, яка закінчилася спробою самогубства. Після цього чоловіка госпіталізували.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Портофранківського відділення поліції. Правоохоронці проводять огляд і встановлюють обставини події.

Уже в лікарні Домбровський пояснив свою витівку в суді "акцією" проти президента Володимира Зеленського. Блогер на відео вкрай різко і грубо висловився про главу держави.

Він вважає, що влада сфабрикувала проти нього кримінальну справу після того, як він вночі приїхав захистити друга проти 10 людей, передає Pavlovsky News в Telegram-каналі.

Домбровський запевняє, що нічого протизаконного не робив.

Водночас на сайті Приморського райсуду поінформували, що блогер підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК, а саме в побитті учасника операції Об'єднаних сил.

Сьогодні слідчим суддею було розглянуто і задоволено клопотання поліції про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"На цей час відносно вказаного громадянина у Приморському районному суді м.Одеси розглядається обвинувальний акт за обвинуваченням Д. (Домбровського) у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 130, ч. 2 ст. 345-1 КК України, у якому потерпілим є відомий журналіст та еко-активіст Б.", - йдеться в повідомленні.

Також вказується, що 31 липня блогеру повідомили про нову підозру по ч. 2 ст. 296 КК України, згідно з якою 20 липня приблизно о 23:40 він разом з іншою людиною біля кафе "Віват" на вулиці Успенській "грубо порушуючи громадський порядок, гучно висловлюючись нецензурною лайкою на адресу оточуючих та погрожуючи застосуванням фізичного насильства, навмисно заподіяв тілесні ушкодження потерпілому П., який є учасником бойових дій, в результаті чого П. впав на землю і втратив свідомість".

"В подальшому Д. (Домбровський), продовжуючи свої противоправні хуліганські дії, з метою придушення волі оточуючих, погрожував застосуванням сльозогінного газу", - розповіли в суді та додали, що такі дії блогер здійснював протягом 15 - 20 хвилин.

Відео: Блогер Стас Домбровський в Одесі порізав горло в суді

Раніше повідомлялося, що під Києвом п'яна компанія напала на ветерана АТО і його маму, а поліція розводить руками.

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