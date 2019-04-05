З одного удару: у київському супермаркеті вбили хлопця (відео)

Вбивство в Сільпо в Києві потрапило на відео
Чоловік у "Сільпо" вбив покупця одним ударом кулака. Інцидент стався у Києві в торговому центрі "Полярний", який знаходиться на вулиці Калнишевського на Оболоні. Відео з камер спостереження опубліковано в мережі. Наразі правоохоронці розшукують зловмисника, повідомляє "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.
Трагедія сталася 4 квітня в "Сільпо". Троє чоловіків стояли біля відділу булочних виробів. Один з них чекав, коли йому подадуть піцу.
Поряд з ним знаходився хлопець у червоній толстовці з чорним капюшоном. Між ними виникла словесна перепалка.
Чоловік убив хлопця в "Сільпо" (скріншот з відео)
Чоловік, який чекав піцу, весь цей час тримав руки в кишенях. В один момент він наблизився до хлопця та сильно ударив у голову.
Постраждалий впав. "Боєць" дочекався, коли продавщиця передасть йому коробку з піцою, і потім спокійно пішов.
До хлопця, який був без свідомості, поспішила одна з продавщиць. Як видно на кадрах, третій чоловік намагався підняти потерпілого.
Громадян просять допомогти впізнати вбивцю (скріншот з відео)
Як з'ясувалося, хлопець через деякий час помер.
Українців просять допомогти впізнати злочинця.
"На вигляд молодий, 170 приблизно на зріст, був у капюшоні та кепці, жилетка з товстим білими шнурками на капюшоні. Може хто бачив його або взнає - ласка, повідомте 102 або зверніться до Оболонського відділення поліції", - йдеться в повідомленні.
Як повідомив прес-офіцер райвідділу поліції, загиблий виявився уродженцем Сумської області 1986 року народження, передають "Факти". У Києві він проживав неподалік від того "Сільпо".
Відео: YouTube / Kyiv Operativ
Користувачі мережі жваво відреагували на трагічний інцидент в супермаркеті. У коментарях до відео лунають обурені висловлювання про те, що охорона належним чином не втрутилася в конфлікт між чоловіками. Також люди дивуються, навіщо "на рівному місці" вдаватися до насильства.
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