З одного удару: у київському супермаркеті вбили хлопця (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Вбивство в Сільпо в Києві потрапило на відео

Чоловік у "Сільпо" вбив покупця одним ударом кулака. Інцидент стався у Києві в торговому центрі "Полярний", який знаходиться на вулиці Калнишевського на Оболоні. Відео з камер спостереження опубліковано в мережі. Наразі правоохоронці розшукують зловмисника, повідомляє "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.

Трагедія сталася 4 квітня в "Сільпо". Троє чоловіків стояли біля відділу булочних виробів. Один з них чекав, коли йому подадуть піцу.

Поряд з ним знаходився хлопець у червоній толстовці з чорним капюшоном. Між ними виникла словесна перепалка.

Чоловік убив хлопця в "Сільпо" (скріншот з відео)

Чоловік, який чекав піцу, весь цей час тримав руки в кишенях. В один момент він наблизився до хлопця та сильно ударив у голову.

Постраждалий впав. "Боєць" дочекався, коли продавщиця передасть йому коробку з піцою, і потім спокійно пішов.

До хлопця, який був без свідомості, поспішила одна з продавщиць. Як видно на кадрах, третій чоловік намагався підняти потерпілого.

Громадян просять допомогти впізнати вбивцю (скріншот з відео)

Як з'ясувалося, хлопець через деякий час помер.

Українців просять допомогти впізнати злочинця.

"На вигляд молодий, 170 приблизно на зріст, був у капюшоні та кепці, жилетка з товстим білими шнурками на капюшоні. Може хто бачив його або взнає - ласка, повідомте 102 або зверніться до Оболонського відділення поліції", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив прес-офіцер райвідділу поліції, загиблий виявився уродженцем Сумської області 1986 року народження, передають "Факти". У Києві він проживав неподалік від того "Сільпо".

Відео: YouTube / Kyiv Operativ

Користувачі мережі жваво відреагували на трагічний інцидент в супермаркеті. У коментарях до відео лунають обурені висловлювання про те, що охорона належним чином не втрутилася в конфлікт між чоловіками. Також люди дивуються, навіщо "на рівному місці" вдаватися до насильства.

А охорона "Сільпо" реагує тільки на не розмагнічену жуйку, яка запикала на рамці?

Посадка гарантована, справа часу. Питання навіщо так бити? Сильний удар + у бік скроні. Хлопець напевно і до тями не прийшов. Труп на місці. Один удар, 8 років. Звідки така злість?

У даній ситуації нікого не підтримую... Хочу лише нагадати, що не варто "хамити" незнайомій людині. І не робити висновки по зовнішньому вигляду людини. Знаю багато хлопців невеликої зовнішності, але справжніх бійців. Шкода хлопця;

Печаль. Шкода хлопчину. "Боєць" взяв піцу і пішов на касу. З великою часткою ймовірності, він таки розплачувався. Якщо так, то краще б він розплачувався карткою, тоді буде простіше знайти;

За ідеєю було за що, але не варто так реагувати... Тепер сяде;

Поїсть піцу, а потім посидить...

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