В окупованій Керчі поховали 17 жертв бійні в коледжі

Відео: YouTube / ТСН

У п'ятницю, 19 жовтня, в тимчасово окупованій Керчі на головній площі попрощалися з першими 17 жертвами бійні в технологічному коледжі, яка сталася 17 жовтня. Похорон проводять на старому міському кладовищі, йдеться в сюжеті ТСН.

Прощання із загиблими відбувається за посилених заходів безпеки. В окупованому місті обмежено рух транспорту, а центральну площу огороджено.

Скрін: YouTube / ТСН

В даний час на лікарняних ліжках досі залишаються 44 поранених.

В самому коледжі, де 18-річний студент Владислав Росляков влаштував вибух і розстріляв однокурсників, досі працюють слідчі.

Скрін: YouTube / ТСН

Слідчі намагаються встановити, як діяв нападник. Хлопець приніс у заклад дві саморобні бомби, підірвав одну і розстріляв викладачів і студентів із гвинтівки.

Щоб купити її, отримав російський дозвіл - держава-агресорка дає такі 18-річним.

Скрін: YouTube / ТСН

"Він показав нам свій дозвіл на зброю, який дає йому право купувати", - розповів директор магазину Анатолій Луньов.

Раніше ми повідомляли, що батько "керченського стрілка" Ігор Росляков вперше прокоментував масове вбивство в коледжі. За словами батьків, Влад мріяв стати моряком, однак не набрав прохідний бал. У дитинстві він, як дідусь, хотів ходити в рейси.

Також ми повідомляли, що було оприлюднено листування Влада Рослякова з дівчиною. 18-річний студент був зареєстрований в соцмережах під фейковим ім'ям Анатолій Смирнов. Судячи за повідомленнями, Росляков писав знайомої про бажання піти з життя.

Зазначимо, що на думку юриста-кримінолога Анни Маляр, Влад готувався до злочину заздалегідь і припускає, що можливо, він діяв не один.

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Відео: РБК-Україна