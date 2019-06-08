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Залишилася тільки голова: на заводі в Дніпрі сталася жахлива НП

STYLERПодії    08.06.2019 - 16:13
Залишилася тільки голова: на заводі в Дніпрі сталася жахлива НП
У Дніпрі на заводі помер чоловік – всі подробиці трагедії (ілюстративне фото: РБК-Україна)

У Дніпрі на підприємстві трагічно загинув чоловік

У Дніпрі на металопрокатному заводі в Індустріальному районі помер чоловік. Під час розмотування металевих рулонів його намотало на барабан апарату. Інцидент стався близько 17:00. Від отриманих травм 28-річний працівник підприємства "АВ метал груп" помер на місці. Про це розповідає "Інформатор".

Зі слів очевидців події, тіло чоловіка повністю намотало на барабан. Від чоловіка залишилася тільки голова. Як розповідається, чоловік не дотримався техніки безпеки, внаслідок чого його затягнуло на обертовий барабан. Чи дійсно це стало причиною нещасного випадку — розбираються правоохоронці.

За даним фактом ведеться спеціальне розслідування слідчі Індустріального відділу поліції, прокурор Індустріального району, а також співробітник служби по охороні праці ведуть перевірку і з'ясовують всі обставини і причини події. Правоохоронці повідомили, що нещасні випадки на підприємствах почастішали.

Залишилася тільки голова: на заводі в Дніпрі сталася жахлива НП

Дніпрі на заводі помер чоловік – всі подробиці трагедії (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що у Рівненській області 5-річний хлопчик загинув у власному дворі. П'ятирічний дитина загинула під завалами піноблоків, які були складені на дворі.

Також повідомлялося, що у Запорізькій області загинули двоє дітей. Трагедія сталася в селі Бурчак Михайлівського району Запорізької області. На гарячу лінію надійшло повідомлення про те, що в зрошувальний канал впали двоє хлопчиків 2007 року народження.

Раніше ми повідомляли про те, що у місті Вишневому Київської області собака накинулася на компанію дівчаток. Дві дівчинки встигли втекти, а третю собака жорстоко покусав. Дитину госпіталізували з численними укусами.

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