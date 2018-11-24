Писав передсмертні записки: на Закарпатті чоловік ледь не вбив себе і дружину

Ілюстративне фото (pda.fedpress.ru)

Чоловік спочатку намагався вбити дружину молотком, а потім хотів вчинити суїцид

В селі Ратовцi, Ужгородський район, п'яний чоловік на ґрунті ревнощів побив свою дружину молотком. Після побиття дружини, він написав передсмертну записку, збираючись покінчити собою, але величезна кількість алкоголю в крові не дозволило йому довести цю ідею до кінця. Про це повідомляється на сайт національної поліції Закарпатської області.

Відомо, що 23 листопада у відділення поліції надійшло повідомлення про те, що машина "швидкої допомоги" доставила в обласну міську лікарню жінку з тяжкими тілесними ушкодженнями.

Співробітники правоохоронних органів з'ясували, що жінка постраждала від рук 51-го чоловіка, який випив і влаштував сварку на грунті ревнощів. Чоловік вдарив свою дружину молотком по голові і вирішив звести рахунки з життям. Але після того як він написав передсмертну записку, алкоголь в крові взяв своє, і на те, щоб вчинити суїцид у чоловіка вже не було сил.

На даний момент поліція затримала порушника, а за даним фактом розпочато досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що п'яний грабіжник жорстоко побив пенсіонерку з-за велосипеда: подібності інциденту.

Нагадаємо, що у Києві чоловіка викрили в крадіжці кабелю зв'язку.

Відео: (video.rbc.ua)