Подробиці загадкового самогубства пенсіонерки в Києві

Фото: (maxim-nm.livejournal.com)

Повідомляється, що чоловік померлої не коментує ситуацію

У Києві на території Харківського житлового масиву у Києві знайшли труп літньої жінки. Як виявилося,57-річна пенсіонерка викинулася з дев'ятого поверху багатоповерхового будинку за адресою вулиця Олійника, 8. Від отриманих травм вона померла на місці. Трагічний випадок стався близько 11:30. Подробиці інциденту розповідає "Інформатор".

За словами сусідів, які жили в сусідній квартирі з загиблою, 57-річна жінка проживала в квартирі зі своїм чоловіком. Сімейна пара ні з ким не спілкувалася. Подружжя сторонилися сусідів. Місцеві жителі не можуть сказати, що спонукало жінку на такий вчинок. Чоловік загиблої відмовився давати які-небудь коментарі з приводу втрати.

Фото: (kiev.informator.ua)

На місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції, "швидка" та слідчо-оперативна група. Деталі пригоди встановить слідство.

Нагадаємо, що у Київській області 14-річна дівчинка вистрибнула з вікна.

Раніше ми писали, що Дівчинка, яка написала Путіну, знайдена мертвою. Відомо, що дівчинку, яка була інвалідом по зору, зацькували в школі, однокласники придумали їй образливе прізвисько "циклоп". Незадовго до загибелі дівчинки, на її сторінці в соціальній мережі з'явився статус: "Люди, чому ви всі такі злі?".

Відео: (video.rbc.ua)