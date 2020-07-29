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Поліція намагається зам'яти: в Чернівцях чоловік побив жінку, її собаку та їхнього захисника

Чернівці, Середа 29 липня 2020 14:40
Поліція намагається зам'яти: в Чернівцях чоловік побив жінку, її собаку та їхнього захисника
У Чернівцях неадекват напав на людей (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Чернівцях агресивний чоловік напав на людей і собаку

У Чернівцях дуже агресивний "чоловік" напав на жінку, яка гуляла з собакою. В результаті побої отримала і господиня, і тварина, а також молодий хлопець, який заступився за них.

Інцидент стався 26 липня на бульварі Героїв Крут, 14. Але розголосити про нього вирішили тільки зараз. Адже молода людина (той самий захисник) говорить, що місцева поліція намагається все зам'яти.

Фото і кричуща історія несправедливості були опубліковані в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

Поліція намагається зам'яти: в Чернівцях чоловік побив жінку, її собаку та їхнього захисника

Постраждалі жінка і собака (фото: dtp.kiev.ua)

Молодий чоловік зазначив, що собака нікого не кусала, і навіть ні на кого не гавкала. Чоловік просто напав на них ні за що.

"Дуже агресивний чоловік побив жінку і її собаку. І мене тому, що я за неї заступився. Прошу розголосу та реакції суспільства. Цей мужик впевнений, що йому за це нічого не буде. Якщо це побачать адвокати, буду радий допомозі!" - написав хлопець.

Поліція намагається зам'яти: в Чернівцях чоловік побив жінку, її собаку та їхнього захисника

Хлопець, який заступився і теж постраждав (фото: dtp.kiev.ua)

Він додав, що поліція Шевченківського району (по вулиці Білоусова) зараз намагається зам'яти цю справу.

Поліція намагається зам'яти: в Чернівцях чоловік побив жінку, її собаку та їхнього захисника

Неадекват, який напав на людей (фото: dtp.kiev.ua)

Раніше ми писали, що у центрі Дніпра чоловік жорстоко побив жінку ногами по голові.

Також повідомлялося, що у Києві водій-неадекват побив велосипедиста за зауваження.

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