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У Полтавській області загадково померла жінка після пластичної операції

STYLERПодії    24.06.2020 - 14:26
У Полтавській області загадково померла жінка після пластичної операції
Жінка померла після пластичної операції (колаж: РБК-Україна)

Жінка померла протягом доби після проведення пластичної операції

У Полтавській області, у місті Кременчук, жінка померла після проведення пластичної операції. Як повідомляється, вона померла протягом першої доби після надання медичних послуг приватною клінікою. Правоохоронці проводять розслідування за фактом смерті, говориться у пресслужбі Національної поліції в Полтавській області.

Як повідомляється, жінка 1982 року народження перебувала в закладі 22 червня. Правоохоронці з'ясовують обставини смерті. Виробництво розпочато за статтею "Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником". Винуватцеві загрожує покарання від заборони займатися певною діяльністю, до 2 років тюремного ув'язнення.

У місцевому виданні "Кременчуцька газета" зазначається, що жінка звернулася в клініку з метою проведення операції на носі. Після операції вона залишилася під наглядом на ніч в клініці та на лікарняному ліжку померла. Причину смерті з'ясують після розтину померлої. У клініці підтвердили факт смерті, проте не коментують подію поки йде слідство.

Нагадаємо, що раніше 42-річний пластичний хірург, директор приватної столичної клініки, загинув від рук кілера у дворі будинку за адресою Саксаганського, 117. Вбивця наздогнав жертву, вистрілив у спину, потім - в голову і зник.

Також ми писали, що Аліна Гросу розповіла про пластику і секрети стрункої фігури.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України врачипреступленияпластика
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