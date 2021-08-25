ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Порізав хлопчика та зламав ніс дівчинці: під Києвом чоловік увірвався у чужий будинок і напав на дітей (фото)

Новость на русском →
Глеваха, Середа 25 серпня 2021 14:50
Порізав хлопчика та зламав ніс дівчинці: під Києвом чоловік увірвався у чужий будинок і напав на дітей (фото) Зловмисник напав на дітей під Києвом (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У містечку Глеваха, що під Києвом, невідомий чоловік посеред ночі увірвався в чужий будинок і напав на дітей - хлопчика і дівчинку, поки ті спали.

Про кричущий випадок поліцейські Київської області розповіли в Facebook.

Зазначається, що до поліції Фастова надійшло повідомлення від 37-річної жительки селища Глеваха про те, що невідомий чоловік спричинив тілесні ушкодження її сину та доньці.

Так, правоохоронці встановили, що близько 3 години ночі, коли вся сім'я відпочивала, батьки почули дитячий крик у кімнаті. Там чоловік побачив незнайомця, який почав тікати з кімнати.

Також на синові він виявив різану рану в області грудної клітини, а у доньки розбитий ніс. Дітей відразу госпіталізували до лікарні.

Через деякий час правоохоронці встановили особу нападника, який знаходився неподалік місця проживання потерпілих. Зокрема, ним виявився 26-річний житель Бучанського району.

Порізав хлопчика та зламав ніс дівчинці: під Києвом чоловік увірвався у чужий будинок і напав на дітей (фото)Порізав хлопчика та зламав ніс дівчинці: під Києвом чоловік увірвався у чужий будинок і напав на дітей (фото)Під Києвом чоловік напав на дітей (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Нападника затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 (Замах на злочин) п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Окрім того, до суду вже підготували клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує довічне ув‘язнення.

У коментарях користувачі обурюються та пишуть, що кривдника повинні посадити.

  • Йому лише 26, а утримувати цього виродка все життя? За які заслуги? Чим ті дітки завинили, що він їх порізав? Віддайте його просто людям;
  • Тільки довічне ув'язнення;
  • Чому саме в цю оселю вдерся? Значить був знайомий з батьками! До якого часу будуть страждати діти;
  • Дорого довічне. Смертну кару таким виродкам;
  • Що йому діти зробили, чому він пішов їх вбивати?.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки та поранив дитину.

Також поліція спіймала байкерів, які жорстоко побили молоду пару в Черкасах.

Читайте РБК-Україна в Google News
напад
LITE
Свято 25 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
Свято 25 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини