З'явився перший коментар потерпілого в ДТП актора "Дизель шоу"

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Яна Глущенко, яка постраждала внаслідок ДТП, поки не дає коментарів

В результаті ДТП, яке сталася близько 5:55 на трасі Київ — Чоп, загинула Марина Поплавська. Яна Глущенко і Єгор Крутоголов потрапили в лікарню. Після ДТП обидва постраждалі учасники шоу вшанували пам'ять загиблої в своїх акаунтах в соціальних мережах. Перший коментар після загибелі артистки "Дизель шоу" залишив Єгор Крутоголов на своїй сторінці в Facebook.

Він коротко написав: "Я живий. Вона ні".

Скріншот поста облікового запису facebook.com/dizelmano

Користувачі мережі написали більше 900 коментарів, кожен намагався висловити біль втрати.

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/dizelmano

Нагадаємо, 20 жовтня о 5:55 годин на 28 км автодороги Київ - Чоп біля села Міла сталося зіткнення автобуса "Неоплан" та вантажівки. В результаті аварії загинула жінка - пасажир автобуса. За попередніми даними водій автобуса "Неоплан" не впорався з керуванням, в результаті чого відбулося зіткнення з вантажним автомобілем "МАЗ". В автобусі перебувало 14 пасажирів. Марина Поплавська загинула. Тіло її скеровано в морг. Ще четверо пасажирів автобуса отримали травми різного ступеня тяжкості. Вони доставлені в лікарню.

До цього ми писали, що стало відомо про дату і місце прощання з актрисою.

Також раніше ми повідомляли несподівану причину смертельної аварії.

На тему: що відомо про загиблу артистку "Дизель шоу".

Відео: (video.rbc.ua)