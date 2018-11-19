Причина дикої агресії - комп'ютер: у Нікополі юнак хотів вбити 13-річну сестру

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Хлопець завдав молодшій сестрі 18 ножових поранень

Поліція Нікополя затримала 18-річного юнака, який намагався вбити свою молодшу сестру. 13-річну дівчинку було доставлено до лікарні з 18 ножовими пораненнями.

Як розповіли правоохоронці, подія сталася 18 листопада близько сьомої ранку.

"Вранці цього дня між братом і сестрою виник конфлікт, внаслідок якого хлопець ножем завдав дівчині 18 ножових поранень. Після цього він вибіг на вулицю, покликав бабусю та втік. Поліцейські затримали втікача в місті через декілька годин", - йдеться в повідомленні.

Нож, с которым парень набросился на сестру (фото: dp.npu.gov.ua)

Прес-офіцер Нікопольського відділу поліції Наталія Булатецька наголосила, що у родині, де трапилася надзвичайна подія, "ніколи нічого кримінального не помічалося".

"Постраждала отримала порізи шиї, плеча, рук. Дівчинка госпіталізована. Її стан стабільний. Загрози життю немає. Зловмисник-брат втік з дому, але через кілька годин був затриманий. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Попередньо, причина такої дикої агресії - комп'ютер", - зазначила Булатецька у коментарі виданню "Дніпро Вечірній".

Комп’ютер, через який між братом і сестрою можливо виник конфлікт, правоохоронці вилучили для проведення експертизи.

Нагадаємо, нещодавно в Миколаївській області поліцейські затримали чоловіка, який жорстоко знущався над своєю дружиною - він посадив її на ланцюг у дворі будинку і змусив дочку дивитися на подальші знущання.

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Відео: РБК-Україна