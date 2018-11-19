ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Причина дикої агресії - комп'ютер: у Нікополі юнак хотів вбити 13-річну сестру

STYLERПодії    19.11.2018 - 14:20
Причина дикої агресії - комп'ютер: у Нікополі юнак хотів вбити 13-річну сестру
Колаж РБК-Україна

Хлопець завдав молодшій сестрі 18 ножових поранень

Поліція Нікополя затримала 18-річного юнака, який намагався вбити свою молодшу сестру. 13-річну дівчинку було доставлено до лікарні з 18 ножовими пораненнями. 

Як розповіли правоохоронці, подія сталася 18 листопада близько сьомої ранку.

"Вранці цього дня між братом і сестрою виник конфлікт, внаслідок якого хлопець ножем завдав дівчині 18 ножових поранень. Після цього він вибіг на вулицю, покликав бабусю та втік. Поліцейські затримали втікача в місті через декілька годин", - йдеться в повідомленні.

Причина дикої агресії - комп'ютер: у Нікополі юнак хотів вбити 13-річну сестру

Нож, с которым парень набросился на сестру (фото: dp.npu.gov.ua)

Прес-офіцер Нікопольського відділу поліції Наталія Булатецька наголосила, що у родині, де трапилася надзвичайна подія, "ніколи нічого кримінального не помічалося".

"Постраждала отримала порізи шиї, плеча, рук. Дівчинка госпіталізована. Її стан стабільний. Загрози життю немає. Зловмисник-брат втік з дому, але через кілька годин був затриманий. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Попередньо, причина такої дикої агресії - комп'ютер", - зазначила Булатецька у коментарі виданню "Дніпро Вечірній".

Комп’ютер, через який між братом і сестрою можливо виник конфлікт, правоохоронці вилучили для проведення експертизи. 

Нагадаємо, нещодавно в Миколаївській області поліцейські затримали чоловіка, який жорстоко знущався над своєю дружиною - він посадив її на ланцюг у дворі будинку і змусив дочку дивитися на подальші знущання.

Раніше ми писали про те, що в Кіровоградській області п'яний чоловік під час сімейної сварки облив дружину бензином і підпалив.

Відео: РБК-Україна

Новини України Нікополь
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся