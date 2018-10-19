"Сталося випадково": у Кропивницькому старшокласник побив п'ятикласника

Колаж РБК-Україна

Постраждалий хлопчик втратив свідомість і отямився в медкабінеті

У Кропивницькому учень 11-го класу школи №2 побив учня п'ятого класу тієї ж школи. Постраждалий у лікарні. Про це повідомляє видання "Прожектор".

Інцидент стався під час перерви. Старшокласник підійшов до молодших школярів, які каталися на перилах і зробив їм зауваження. Один з п'ятикласників заступився за свого друга і зав'язався конфлікт, в ході якого молодший школяр вдарився головою.

Директор школи стверджує, що це сталося випадково і одинадцятикласник хотів уберегти малюків від падіння.

"Діти на перерві каталися на перилах. Поруч проходив одинадцятикласник, який зробив школярам зауваження. Він зняв з поручнів одного з учнів і поставив на сходинки. Інший учень молодшого класу почав захищатися за товариша і відтягувати старшокласника за ногу. Старшокласник наздогнав п'ятикласника і схопив його в районі грудної клітки з светр. Ця подія відбувалася дуже близько до стіни, тому хлопчик вдарився головою. Йому стало погано, ми викликали маму і швидку допомогу ", - розповіла директор Інна Базенко.

Батьки, яких викликали після інциденту, повідомили, що син не пам'ятав, як він опинився в медичному пункті.

"Мені зателефонувала вчителька і повідомила про те, що мою дитину побили в школі. Коли я приїхав в місто - мій син вже перебував у лікарні. Потім приїхала поліція. Дитина розповіла, що його вдарив старшокласник і він втратив свідомість. Син не пам'ятав, як опинився в медичному пункті ", - повідомив батько постраждалого дитини.

Крім того, директор школи розповіла, що поряд з дітьми повинна була знаходиться чергова вчителька, але вона несвоєчасно вийшла на перерву, так як їй треба було вимкнути обладнання в класі. Вона вже отримала дисциплінарне покарання.

Батьки постраждалого п'ятикласника звернулися в поліцію. Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 КК України (Спричинення легких тілесних ушкоджень).

Постраждалий хлопчик після інциденту розповів, що боїться повертатися в школу, так як вважає, що тепер старшокласники не залишать його в спокої.

Родичі подумують про переведення дитини в іншу школу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Києві звірячому напали на підлітка-інваліда через пільгового проїзду.

А також ми писали про те, що в Одеській області школярі по-звірячому побили однокласника.

Відео: РБК-Україна