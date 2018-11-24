ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

П'яний грабіжник жорстоко побив пенсіонерку через велосипед: подібності інциденту

STYLERПодії    24.11.2018 - 11:58
П'яний грабіжник жорстоко побив пенсіонерку через велосипед: подібності інциденту
Фото: (pixabay.com)

За розбійний напад чоловікові загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

У п'ятницю, 23 листопада у поліції розповіли про жорстоке побиття 67-річної пенсіонерки з метою грабежу. Інцидент стався в селі Іванків Бориспільського району. П'яний чоловік проник на подвір'я пенсіонерки, щоб вкрасти велосипед. Коли господиня приватного будинку стала намагатися йому перешкодити, чоловік жорстоко її побив. Про це повідомили в прес-службі поліції Київської області у Facebook.

На шум з будинку пенсіонерки вибігли родичі, які викликали медиків і поліцію. Після того, як зловмисник побив жінку, він забрав велосипед і спробував втекти на ньому. На щастя, завдяки небайдужим односельцям і сусідам пенсіонерки, незабаром поліцейським вдалося затримати чоловіка. Зловмисником виявився 47-річний уродженець міста Кривий Ріг.

"Завдячуючи небайдужим односельцям та сусідам потерпілої жінки, поліцейським вдалося швидко затримати зловмисника на одній з вулиць села.
Ним виявився 47-річний уродженець міста Кривий Ріг, який проживає в Іванкові тимчасово. Нападник затриманий у порядку ст. 208 КПК України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою. Речовий доказ – велосипед, вилучено і після проведення певних слідчих дій поліцейські повернуть його власниці", — написали у прес-службі.

П'яний грабіжник жорстоко побив пенсіонерку через велосипед: подібності інциденту

Фото: (facebook.com/pol.kyivregion)

В результаті нападу 67-річну жінку доставили в лікарню з травмою голови і провели травматичну ампутацію зубів. За розбійний напад йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

П'яний грабіжник жорстоко побив пенсіонерку через велосипед: подібності інциденту

П'яний грабіжник жорстоко побив пенсіонерку через велосипед: подібності інциденту

Скріншот поста облікового запису facebook.com/pol.kyivregion

Нагадаємо, що у Києві чоловіка викрили в крадіжці кабелю зв'язку.

Раніше ми писали, що в Одесі на очах у дітей вбили бездомного.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України полицияКиївська областьразбойнападпьяныйпобиттяграбежИванков
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся