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"Намагалися його відрадити": у Києві на Оболоні втопився хлопець

STYLERПодії    22.11.2018 - 17:26
"Намагалися його відрадити": у Києві на Оболоні втопився хлопець
Колаж (РБК-Україна)

За попередніми даними, чоловік скоїв самогубство

У четвер, 22 листопада у Києві, в Оболонському районі, утопился молодий чоловік. Інцидент стався на озері Міністерському. Про це повідомляє сайт "Вартовi Еспресо".

Згідно з попередніми даними, подія не була нещасним випадком, чоловік вирішив вчинити самогубство. За словами очевидців, вони намагалися відрадити його не вчиняти непоправне, втім, це ніяк не вплинуло на рішення чоловіка, оскільки він твердо вирішив звести рахунки з життям.

На місці події працювали водолази, які і виявили, а потім дістали тіло загиблої людини з озера. Зараз правоохоронці з'ясовують причину, через яку сталося самогубство. Ведеться слідство.

 

Фото з місця події (ru.espreso.tv)

Раніше повідомлялося, що в Запорізькій області рятувальники витягли дитину з 6-метрового колодязя. Він потрапив туди в процесі гри. Рятувальники діставали його за допомогою штурмової драбини та мотузки.

Також 19 листопада в Кривому Розі повісився 12-річний хлопчик, який зростав у благополучній родині.

Нагадаємо, в Миколаєві повісився молодий хлопець, а перед цим написав мамі передсмертну записку.

Відео: РБК-Україна

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