"Розсипалися як горішки": подробиці п'яного ДТП з дітьми під Києвом

Відео: YouTube/ТСН

У Київській області водій, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, збив двох дітей, які йшли по узбіччю. Подробиці трагедії розповідає ТСН.

10-річна Алла і її молодший брат Олег поверталися від однокласників і йшли по узбіччю. В кількох метрах від будинку, дітей на великій швидкості збив автомобіль, за кермом якого знаходився п'яний водій. Очевидці розповіли, що водій навіть не зупинився й швидко зник з місця злочину.

У 9-річного Олега струс мозку і забиття гомілки. У 10-річної Алли травми набагато серйозніше. Вона знаходиться в реанімації і підключена до апарату штучного дихання. Медики оцінюють її стан як важкий.

"Робили операцію, шансів ніяких поки не дають", - розповіла мама.

"Закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, субдуральна гематома. Це крововилив у головний мозок. Приїхав нейрохірург. Зробили трепанацію для того, щоб зняти тиск", - повідомив заступник головного лікаря Бородянської ЦРЛ.

Сусідка, яка бачила момент аварії, розповіла, що водій навіть не пригальмував, а Олег від удару перелетів через автомобіль.

"Діточки: хлопчик перекинувся через саму цю ж машину, що вдарила, вона на дуже великій швидкості виїхала, не зупинилася. Вона поїхала дуже швидко. І дітки розсипалися, як горішки", - розповіла сусідка постраждалих Віра Моргун.

Мами дітей в той момент не було вдома, тому сусіди покликали бабусю, яка ледь не втратила свідомість від того, що побачила.

"Я вискакую, Олежик на стільчику там, люди тримають, а Алла там лежала", - розповіла Валентина Люта.

Дітей госпіталізовано до Бородянської центральної лікарні, а поліція негайно почала пошук злочинця. Його знайшли через 25 кілометрів від місця ДТП. Машина була на латвійських номерах, а в багажнику автомобіля виявили передню решітку радіатора, яку відірвало в результаті удару.

"В ньому знаходилися два чоловіки. Принаймні у водія було 2,4 проміле. Пасажир був практично в такому ж стані. На питання, що у вас з автомобілем, вони сказали – ми не знаємо, кого там збили, не збили, або на щось наїхали", - розповів спікер Нацполиции в Київській області Микола Жукович.

Водія, який скоїв наїзд на дітей, затримали. З'ясувалося, що раніше він вже притягувався за п'яне водіння. Йому загрожує суд і позбавлення волі строком до 8 років.

Скріншоти (YouTube/ТСН)

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Відео: РБК-Україна