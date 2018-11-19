"Ріс у благополучній родині": у Кривому Розі повісився 12-річний хлопчик

Ілюстративне зображення (Фото: РБК-Україна)

Правоохоронці з'ясовують всі деталі інциденту

У Дніпропетровській області у Кривому Розі в квартирі виявили труп 12-річного хлопчика. За попередньою інформацією, підліток скоїв суїцид через повішення, передає ресурс "1tv.kr.ua".

В даний час правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту.

Зазначається, що тіло дитини було виявлено в понеділок, 19 листопада, в коридорі квартири багатоповерхового будинку на вулиці Петра Дорошенка.

Фото: 1tv.kr.ua

За словами сусідів, підліток жив у благополучній сім'ї. Також вказується, що у нього є брат.

В даний момент правоохоронці з'ясовують всі деталі.

Як повідомлялося раніше, у листопаді у Дніпропетровській області в місті Першотравенськ 16-річний підліток скоїв суїцид, вистреливши в себе зі стартового пістолета.

Також ми писали про те, що в Дніпрі 11-річний хлопчик повісився у власній квартирі, але його мама вчасно повернулася додому і буквально витягла його з петлі. Завдяки оперативним діям матері, а також співробітників швидкої медичної допомоги, хлопчика вдалося врятувати.

Нагадаємо, у вересні в Житомирі покінчила життя самогубством 12-річна дівчинка. Що призвело до трагедії і підштовхнуло дитини до фатального кроку – наразі невідомо.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна