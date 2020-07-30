Дружина розчленувала тіло: в Росії помер знаменитий репер з України

Енді Картрайт (фото: versusb.ru)

У Росії помер репер Енді Картрайт, а його дружина не придумала нічого кращого, ніж розкласти тіло по пакетах

У Росії знайдений мертвим відомий репер 30-річний Енді Картрайт (справжнє ім'я - Олександр Юшко). Про це стало відомо від адвоката Ірини Скурту, знайомої дружини музиканта.

За версією дружини загиблого Марини Кохал, Юшко помер від передозування наркотиків. Дружина деякий час думала, що ж з ним робити. А потім придумала - розчленувала його тіло і акуратно загорнула в п'ять пакетів.

За інформацією Telegram-каналу Mash, після проведених маніпуляцій з тілом чоловіка Марина зателефонувала своїй знайомій адвокату. А та вже викликала поліцію.

У мережі також показали фото з квартири на Невському проспекті в Санкт-Петербурзі. На них видно, що запаковані фрагменти тіла лежать в коридорі і навіть... в холодильнику.

"Частини тіла репера упаковані в целофан, лежать в холодильнику і в коридорі. В такому вигляді вони пробули близько чотирьох днів", - йдеться в повідомленні.

Олександр Юшко (фото: instagram.com/kkkartrait)

Марину Кохал затримали. Тепер черга за судмедекспертизою, яка має або підтвердити, або спростувати версію про передозування. Від її результатів залежатиме, чи звинуватять дружину репера в його вбивстві.

Марина та Олександр були одружені кілька років, у них є дитина 2,5 роки. Дівчина каже - не хотіла, щоб про наркозалежність чоловіка дізналася громадськість, пише Telegram-каналу Baza.

"25 липня вона повернулася додому і побачила, що Юшко знаходиться без свідомості, а поряд з ним лежить шприц. Марина не захотіла, щоб її чоловіка порахували наркозалежним, тому вона вирішила розчленувати труп і заховати тіло, а знайомим розповісти, що Саша просто зник", - йдеться в повідомленні.

Чотири дні Марина ділила чоловіка на частини. Дитини на щастя, у квартирі не було, бо вона гостювала у родичів. Позбутися трупа виявилося складніше, ніж вона думала, тому Марина зателефонувала за порадою до знайомого юриста.

Марина Кохал (фото: Baza)

Репер відомий за участю в Versus Battle - російському інтернет-шоу на YouTube в жанрі реп-баттлів. У ньому виконавці репу та хіп-хопу - змагаються живим словесним виступом.

Енді Картрайт був у "вищій лізі" баттлів - Versus BMP, де беруть участь найвідоміші виконавці, а змагання не судяться.

За інформацією видання Metronews, Олександр Юшко уродженець України. Він народився в місті Ніжин, Чернігівської області.

Енді Картрайт на Versus BMP (відео: YouTube)

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