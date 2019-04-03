У мережі показали відео потужного вибуху в Одесі: деталі інциденту

Фото: колаж РБК-Україна

Вибух в Одесі стався під час перевірки нової газової труби під землею

Потужний вибух в Одесі 3 квітня стався на Фонтанській дорозі в районі провулку Полуничного. В результаті інциденту, на щастя ніхто не постраждав, однак автомобіль, який стояв біля епіцентру вибуху, відкинуло на трамвайні рейки, при цьому водія врятували ремені безпеки. У мережі з'явилося відео вибуху.

Згідно з попередніми даними, вибухнула газова труба під землею. Після вибуху виникла воронка глибиною 1,5 метра і діаметром 2 метри.

На місце події прибули поліцейські, слідчо-оперативна група та працівники "Одесагазу".

Як повідомили правоохоронці, вибух під асфальтовим покриттям відбувся скоріше за все під час перевірки нової газової труби.

Фото: вибух в Одесі (dumskaya.net)

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК.

За словами водія автомобіля BMW, незадовго до вибуху він відчував їдкий запах газу.

Відеозапис інциденту опублікували в КУ "Центр 077".

Відео: facebook.com/reporter.novosti.odessa

У коментарях до повідомлення користувачі мережі висловлюють думку, що у зв'язку з інцидентом необхідно притягти до відповідальності місцеву газову службу.

"Бачив наслідки проїжджаючи повз! Чекаємо подробиці та інформацію про посрадавших!"

"Всю газову службу під суд!"

"Жесть"...

Фото: dumskaya.net

Як повідомлялося раніше, суд розглянув задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою керівнику товариства з обмеженою відповідальністю "Елан-Ві", якого підозрюють у серії вибухів у Кропивницького 27 березня.

Також ми писали, що в мережі показали фото правоохоронців, які витягли з пекельної заправки людей.