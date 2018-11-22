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Пожежа у Львові: з'явилося відео з кадрами обгорілого даху лікарні

STYLERПодії    22.11.2018 - 21:53
Пожежа у Львові: з'явилося відео з кадрами обгорілого даху лікарні
Фото: у Львові горить лікарня (dsns.gov.ua)

Займання сталося вчора, 21 листопада

У середу,21 листопада, близько 11:30 правоохоронцям надійшло повідомлення про пожежу в одному з приміщень Львівської обласної клінічної лікарні, розташованому на вулиці Чернігівській у Львові. А сьогодні з'явилися кадри з будівлею згорілої лікарні, зняті з дрона. Відповідне відео було опубліковано в Twitter-акаунті "Львів". Автор відео – Ігор Мартинов.

На відео показана обвуглений і напівзруйнований дах будівлі. На жаль, не зрозуміло, наскільки сильні руйнування вогонь завдав всередині будівлі. Проте можна побачити, що рятувальникам все-таки вдалося вчасно локалізувати полум'я і загасити пожежу

Відомо, що рятувальники намагалися локалізувати пожежу. Під час пожежі проводилася евакуація персоналу і пацієнтів медустанови. Після завершення пожежно-рятувальних робіт правоохоронці розпочали огляд будівлі для з'ясування причини займання.

Відео: обгоріла дах лікарні у Львові (twitter.com/lvivingxpress)

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Відео: РБК-Україна

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