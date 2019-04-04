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На школяра обрушилася плитка: деталі події під Києвом

STYLERПодії    04.04.2019 - 09:18
На школяра обрушилася плитка: деталі події під Києвом
На першокласника обвалилася стіна (Колаж РБК-Україна)

Першокласник отримав травму, коли виходив зі шкільної їдальні

У селі Музичі Київської області на першокласника впав шматок бетонної стіни з керамічної плиткою. Хлопчик отримав травму і його госпіталізували. Про це розповіли в сюжеті ТСН.

Інцидент стався, коли школярі виходили зі шкільної їдальні після обіду. Шестирічного Ярослава однокласники практично притиснули до стіни і в цей момент сталася трагедія – шматок бетону разом з плиткою, яку лише два роки тому поклали, відокремився від стіни і обрушився дитині на голову.

Класний керівник негайно викликала швидку медичну допомогу, а мамі зателефонував заступник директора і попросив негайно приїхати в школу, так як з сином сталася біда.

На школяра обрушилася плитка: деталі події під Києвом

Шестирічний Ярослав отримав травму голови (Скріншот)

Коли вона прибула в школу, то Ярослав лежав уже в машині швидкої допомоги і втрачав свідомість. У лікарні дитині діагностували больовий шок, струс мозку, закриту черепно-мозкову травму і скальповану рану розміром 15 см. Хлопчикові довелося накласти 22 шва.

Питання про аварійність плитки піднімалося батьківським комітетом буквально тиждень тому, але дирекція школи на це ніяк не відреагувала. Після інциденту з Ярославом, плитку зняли, щоб убезпечити інших дітей. Зразки розчину, на якому вона трималася, відправили на експертизу.

На школяра обрушилася плитка: деталі події під Києвом

Плитку в школі поклали всього два роки тому (Скріншот)

Батьки звернулися в поліцію і вимагають покарати винних. Слідчі будуть перевіряти всіх: і тих, хто укладав плитку, і керівництво школи, яке прийняло роботу в експлуатацію.

На підлітка впала бетонна стіна з плиткою (YouTube/ТСН)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Запоріжжі студентки замовили побиття однокурсника.

А також розповідали про те, що у херсонській школі залякують учнів.

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