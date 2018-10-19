У Штатах підліток задушив сестру і брата, щоб врятувати "від пекельних ланцюгів"

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Прокурор заявив, що за 19 років своєї кар'єри не стикався ні з чим подібним

У США мати 13-річного підлітка, обвинуваченого у вбивстві брата і сестри, на захист свого сина каже, що він "не чудовисько". Як розповіли слідчі, хлопець задушив дворічну сестру Дезіре Маккартні рушником, а 11-місячного зведеного брата Натаніеля Рітца - ковдрою, передає zakarpatpost.

"Він не те чудовисько, яким його люди намагаються зобразити, - зазначила його мати, Крістіна Маккартні. – Це найгірший кошмар матері – мати чудову сім’ю, і, прокинувшись одного ранку, побачити таке жахіття".

Підліток розповів слідчим, що він убив дітей для того, що їм не доведеться "жити в тому пеклі, в якому довелося жити йому самому", і щоб врятувати їх "від пекельних ланцюгів".

Коли у нього запитали, що він розуміє під словом "пекло", той відповів: "домашні клопоти", і потім запитав у слідчих, чи бачили вони список його щоденних завдань, які він повинен був виконувати.

Дядько юного вбивці зізнався слідчим, що напередодні трагедії підліток поскаржився, що вітчим розбив йому носа.

На судовому засіданні родичі розповіли, що одного разу підліток жорстоко обійшовся з кошеням, аргументуючи свій вчинок тим, що тварина подряпала його.

Прокурор округу Ріплі Хертель заявив, що "за 19 років своєї кар'єри не стикався ні з чим подібним".

Суддя повинен вирішити питання, чи може підліток постати перед судом, і потрібно задовольнити клопотання про те, щоб його судили як дорослого.

Як повідомлялося, нещодавно в Івано-Франківській області жінка зарізала ножем свого новонародженої дитини.

Нагадаємо, що в Мелітополі стався жахливий інцидент - колишній дільничний міліціонер, який зловживав наркотиками і мав проблеми з психікою, зарізав свого сина.

Також ми писали про те, що у Вінниці партульний поліцейський заступився за жінку з дитиною і постраждав від агресивного чоловіка, який намагався вбити.

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Відео: РБК-Україна