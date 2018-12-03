Симптоми схожі на грип: у Києві сім'ю труїли талієм

Колаж РБК-Україна

Талій широко застосовується у промисловості

У Києві сім'ю отруїли високотоксичним талієм. Про це повідомляють "ФАКТИ".

Хімік Владислав Балинський стверджує, що талій – речовина поширене: "З точки зору отруєння талій вважається "зручним" отрутою. Це речовина досить поширена, й активно використовується у промисловості".

Першим постраждав 21-річний киянин Максим Білоконь. Спочатку подумали, що він захворів на грип, але у хлопця відмовили ноги і почало випадати волосся. Лікарі визначали причину хвороби більше трьох тижнів. Коли підтвердився талій, хлопець вже помер.

Через 40 днів, після поминок, аналогічні симптоми проявилися у батька Максима та його колеги. В обох аналізи теж показали отруєння талієм. Вони живі, але перебувають в лікарні під наглядом лікарів.

"Вночі Максим працював, а на наступний день йому стало погано. Ми спочатку подумали, що це якийсь вірус. Максим згадав, що минулої ночі він разом зі старим знайомим пив каву і ця каву здалася йому дуже дивною", - розповідає мати постраждалого Оксана Білоконь.

Наявне в лікарні обладнання не дозволяло провести потрібні дослідження. Мати дзвонила в Інститут токсикології, але там нікого не було. В районній поліклініці токсикологічне відділення 15 років закрито на ремонт. У Науково-дослідному інституті гігієни праці і профзахворювань, де могли зробити аналізи, всі опинилися у відпустці.

"Результати ми отримали надто пізно. В організмі сина пішли незворотні процеси. Він вже не міг говорити, марив, почалися галюцинації. Максим впав у кому. З-за того, що організм був сильно ослаблений, почалася важка бронхопневмонія. Максима не врятували", - розповіла його мати.

Талій — сріблясто-білий метал з сіруватим відтінком, без смаку і запаху. Відноситься до високотоксичним отрут. Летальний результат може викликати 1 грам речовини. У Максима Білоконя підтвердили 80 грамів. Талій проникає в організм через травний тракт, шкіру та органи дихання. Перші ознаки отруєння талієм схожі з грипом або бронхопневмонией.

Раніше повідомлялося, що в Києві співробітники "Епіцентру" отруїлися в їдальні власного гіпермаркету.

Також повідомлялося, що в Києві лікарі токсикологічного відділення "Охматдит" рятували життя хлопчику, який отруївся від одного дотику до блідої поганки.

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