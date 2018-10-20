Смертельна ДТП з акторами "Дизель шоу": названа несподівана причина аварії

Фото: (instagram.com/marina_dizelshow)

Повідомляється, що перед зіткненням автобус з акторами розігнався до швидкості 100 км/год

Раніше STYLER повідомляв про смерть Марини Поплавської, яка загинула 20 жовтня в результаті ДТП в Київській області. У прес-службі "Дизель шоу" в Instagram і ГУ НПУ Київської області в Facebook назвали попередню причину смертельної ДТП.

У прес-службі гумористичного шоу вшанували пам'ять артистки і розповіли попередню причину того, що сталося. В коментарях деякі користувачі вирішили уточнити причину ДТП, припустивши, що водій міг задрімати. На це адміністрація спільноти відповіла: "скоріше всього він заснув". В коментарях припустили також, що автобус з акторами розігнався до швидкості 100 км/год і тому сталася аварія з фурою Нової Пошти. У цей момент Марина Поплавська сиділа на передньому сидінні. Вона загинула від сильного удару при зіткненні.

Скріншот поста аккаунта instagram.com/dizel_shou

У прес-службі ГУ НПУ Київської області розповіли, що водій автобусу не впорався з керуванням.

"Сьогодні, 20 жовтня, о 5:55 годин на 28 км автодороги Київ - Чоп біля села Мила сталося зіткнення автобуса "Неоплан" та вантажівки. В результаті аварії загинула жінка - пасажир автобуса. За попередніми даними водій автобуса "Неоплан" не впорався з керуванням, в результаті чого відбулося зіткнення з вантажним автомобілем "МАЗ". В автобусі перебувало 14 пасажирів. Одна жінка загинула. Тіло її відправлено до моргу. Ще четверо пасажирів автобуса отримали травми різного ступеня тяжкості. Вони доставлені в лікарню", — йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що водій автобуса був затриманий.

"Водій автобуса затриманий в порядку ст. 208 КПК України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство", — підсумували в поліції.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/pol.kyivregion

Нагадаємо, що раніше стверджувалося, що стан здоров'я постраждалих акторів оцінювався як важкий.

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Відео: (video.rbc.ua)