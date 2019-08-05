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Смертельна ДТП під Києвом: у страшній аварії загинув співробітник держохорони

STYLERПодії    05.08.2019 - 08:23
Смертельна ДТП під Києвом: у страшній аварії загинув співробітник держохорони
Ілюстративне фото: flickr.com/Сергей Ткаченко

У Київській області сталася жахлива аварія, яка забрала життя людини

У неділю, 4 серпня, в Боярці сталася серйозна ДТП на перехресті. Зіткнулися седан Chevrolet Aveo і позашляховик Mercedes. Водій Chevrolet на великій швидкості влетів в Mercedes, який в цей час стояв на світлофорі. Про це повідомляє Інформатор.

Інцидент стався близько 22:00 на вулиці Білогородська, 25. В результаті зіткнення водій Chevrolet, яким виявився співробітник Державної служби охорони, отримав серйозні каліцтва, які були не сумісні з життям.

Смертельна ДТП під Києвом: у страшній аварії загинув співробітник держохорониСмертельна ДТП під Києвом: у страшній аварії загинув співробітник держохорони

Смертельна ДТП під Києвом (фото: kiev.informator.ua)

Прибулі медики на місце ДТП змогли лише констатувати смерть чоловіка. Крім того, на місце аварії приїхали рятувальники, екіпажі патрульних машин, а також слідчо-оперативна група.

Смертельне ДТП під Києвом (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Нагадаємо, що 3 серпня, в Києві сталася жахлива ДТП, в якому п'яний нацгвардієць влаштував перегони з поліцією і протаранив таксі, яке влетіло в ларьок з шаурмою.

Раніше повідомлялося про те, що відеозапис наїзду на відомого діджея Олександра Лисогора, більш відомого як Gabber, шокував мережу. Багато хто вважає, що це було навмисне вбивство, а не просто випадковий інцидент на дорозі Києва.

Ми також писали про те, що в Херсоні жінка на джипі Volkswagen Touareg збила дітей на пішохідному переході. У цьому інциденті постраждали 15-річний хлопець та 16-річна дівчина, які перебігали дорогу на "зебрі".

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