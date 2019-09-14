Не змогла втекти: у Києві іноземець зарізав колишню дружину

У Києві азербайджанець зарізав дівчину - всі подробиці (колаж РБК-Україна)

Крики дівчини чули сусіди і родичі загиблої, проте врятувати її не встигли

У Києві, у Шевченківському районі громадянин Азербайджану ножем зарізав в під'їзді свою колишню дружину – 23-річну киянку. Жертва нападника-іноземця загинула до приїзду "швидкої". Після того, що сталося, екс-чоловік загиблої зник з місця злочину. Інцидент стався в ніч на суботу, 14 вересня, повідомляє Інформатор.

Інцидент стався за адресою вул. Кирило-Мефодіївська, 7. За словами бабусі загиблої, дівчина кілька років зустрічалася, а надалі і вступила в шлюб з громадянином Азербайджану. У шлюбі з ним вона пробула півроку, після чого пара розлучилася. Чоловік був проти і почав переслідувати її. Крім того, коли вони були у відносинах, дівчина часто поверталася додому з синцями.

Як повідомляється, 13 вересня ввечері дівчина поверталася додому, де проживала з батьками. Сусіди розповіли, що, коли вона підбігала до під'їзду, за нею гнався чоловік. Вони кричали. Дівчина намагалася швидко потрапити в під'їзд, але колишній чоловік забіг за нею. Спочатку чоловік просто розмахував ножем, а загибла намагалася сховатися від ударів сумкою, а потім екс-чоловік вдарив її в груди, і вона впала.

У Києві азербайджанець зарізав дівчину - всі подробиці (фото: kiev.informator.ua)

На крики дівчини вибігли сусіди й родина загиблої. Зловмиснику вдалося втекти в невідомому напрямку. На поточний момент його розшукують правоохоронці.

Родичі загиблої розповіли, що чоловік може спробувати сховатися в РФ, так як нерідко їздив туди працювати.

На місці працювали патрульні поліцейські, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події з'ясовуються.

Нагадаємо, що раніше у Харківській області чоловік через ревнощі убив жінку, розчленував тіло і викинув у річку.

До цього ми також писали, що житель Одеської області через ревнощі вбив і викинув у колодязь сусіда.