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Знімали на відео: у Дніпрі нелюди побили і втопили чоловіка

STYLERПодії    07.04.2019 - 13:18
Знімали на відео: у Дніпрі нелюди побили і втопили чоловіка
У Дніпрі двоє молодиків вбили чоловіка і зняли це на відео (колаж РБК-Україна)

У Дніпрі двоє молодиків жорстоко познущалися над чоловіком, що призвело до смерті

У Дніпрі двоє молодиків вбили чоловіка і зняли це на відео. Молоді люди побили 48-річного чоловіка, після чого скинули його в річку. Від отриманих травм він не зміг виплисти на берег і помер. Про жахливу подію повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook. Він також опублікував фотографію нелюдів та відео з телефону.

Як повідомляє Вячеслав Аброськін, двох причетних до смерті чоловіка вже затримано. Причиною звірячого вчинку зі слів заступника глави Нацполиции стала жага цікавого відео на телефон.

У відділі комунікації поліції Дніпропетровської області зазначили, що інцидент стався 6 квітня в результаті конфлікту між хлопцями і чоловіком в одному з місцевих кафе.

"Під час сварки двоє молодиків побили 48-річного чоловіка і зіштовхнули в річку. Під час встановлення обставин злочину поліція затримала двох причетних до нанесення тілесних ушкоджень чоловіків 22 та 26 років. Їх доставили в Дніпровський відділ поліції і допитали", – уточнили в прес-службі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Нагадаємо, раніше Аброськін повідомляв про те, що під Києвом вчитель розбещував дітей.

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