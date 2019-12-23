Стрілянина в центрі Москви: у Росії розгледіли сліди "київських націоналістів"

Стрілянина в Москві біля ФСБ (Фото: колаж РБК-Україна)

ФСБ РФ у справі про стрілянину на Луб'янці побачила український слід

Стрілянину в центрі Москви під будівлею ФСБ на Луб'янці влаштував 39-річний росіянин Євген Манюров, колишній підприємець і співробітник охоронних підприємств, який захоплювався рукопашним боєм та спортивною стрільбою. РосЗМІ незабаром після нападу 19 грудня стали писати про виявлення українського сліду, викликавши масу скептичної реакції в мережах, але правоохоронці продовжили розвивати тему.

Житель Підмосков'я при нападі був озброєний карабіном "Сайга" і ножем, а також мав саморобний вибуховий пристрій. У Манюрова був дозвіл на володіння гладкоствольною мисливською збрєю. Після побоїща під будівлею ФСБ - в результаті чого загинуло дві людини і сам стрілець - продавець з магазину зброї описав свого покупця як людину, "схожу на шизофреніка з українським акцентом".

За даними російського видання "Фонтанка", ФСБшники впевнені, що нападник входив у московський осередок нового вчення "ЕНО". У пресі розповіли, що IT-фахівці російської держбезпеки розкрили видалені акаунти Манюрова і виявили там зв'язок з "українською організацією" під назвою "Етнічне національне об'єднання" та їх месенджером на Telegram-канал "БРЕЗГ" з 3 тисячами підписників та інших групах у Instagram та ВКонтакте.

Розповідають, що у цих мережах пропагується "новий націонал-соціалістичний рух - етносизм". На думку журналістів, ідеї етносизма йдуть на зміну застарілому націонал-соціалізму. Етнос вони ставлять вище за націю. В даному контексті це "східнослов'янська єдність росіян, українців та білорусів".

Фото: місце стрілянини в Москві (twitter.com/OrwellAtWork)

"З повідомлень легко зробити висновок, що кістяк "ЕНО" знаходиться в Києві", - йдеться в публікації.

Повідомляється, що зараз у них є осередки в Москві, Іркутську, Ростові, а для Санкт-Петербурга шукають координатора.

На ресурсі розповідається, як йти від стеження спецслужб РФ, КДБ Білорусі та СБУ України. Прямих закликів до насильства журналісти видання не побачили.