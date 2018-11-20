Студентка побила ровесницю: нові подробиці інциденту в Запоріжжі

Колаж РБК-Україна

Стало відомо, кого так жорстоко била студентка ПТУ

Дівчину, яка побила свою однолітку в Запоріжжі, звуть Вікторія і вона знущалася над своєю однокурсницею, яка навчається в тому ж навчальному закладі. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Відео, на якому студентка профтехучилища №31 б'є свою однолітку, облетіло всі соціальні мережі і надалі його видалили. Однак його встигли подивитися й педагоги ПТУ, в якому навчаються дівчата.

З'ясувалося, що дівчата – близькі подруги і адміністрація навчального закладу не знає, що між ними сталося.

"Для нас все це стало шоком, тому що насправді це найкращі подруги. І з ними таке сталося вперше", — зазначили в адміністрації закладу.

В адміністрації розповіли, що заходи вже прийняті і буде засідання педради, на якому будуть приймати рішення щодо даного інциденту.

"Ми викликали батьків обох дівчат, з ними розмовляли. Буде позачергове засідання педради, і там буде прийматися рішення", - розповіли в ПТУ.

У понеділок, 19 листопада в навчальний заклад приїжджали поліцейські, які поговорили з батьками учениць і адміністрацією.

"За даним фактом розпочато виробництво за ст. 125 КК України (спричинення легких тілесних ушкоджень). Поліція працює з батьками і учнями", - повідомили в прес-службі поліції Запорізької області.

Студентці Вікторії, якщо її визнають винною, загрожує штраф до 850 гривень або рік виправних робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Запоріжжі студентка по-звірячому побила однолітку.

А також розповідали про те, що у Київській області 14-річна дівчинка вистрибнула з вікна.

Відео: РБК-Україна