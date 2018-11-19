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Тягала за волосся: в Запоріжжі студентка по-звірячому побила однолітку

STYLERПодії    19.11.2018 - 18:25
Тягала за волосся: в Запоріжжі студентка по-звірячому побила однолітку
Колаж РБК-Україна

Дівчина продовжила побиття навіть після того, як жертва впала

В Запоріжжі студентка ПТУ по-звірячому побила свою однолітку і похвалилася відео з інцидентом в інтернеті. Про це пише видання IPnews.

Студентка 31-го училища, яке знаходиться на Бабурці в місті Запоріжжі, напала на свою однолітку і жорстоко її побила. На кадрах відео видно, що вона б'є дівчину по голові, а потім тягає її за волосся.

Після кількох ударів жертва впала на землю, але навіть тоді студентка не зупинилася і продовжила побиття. Відео зняв хтось із друзів студентки. Пізніше вона опублікувала його на своїй сторінці в соціальних мережах і похвалилася тим, як обробила свою жертву. Однак відео було видалено. 

Що стало причиною конфлікту у дівчат – невідомо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що вчителька побила учня дев'ятого класу за те, що він заважав їй проводити урок.

На ролику видно, що вчителька проводить "екзекуцію" в шкільному коридорі. Свої удари вона супроводжує питаннями "Ти хто такий?", і "Чому ти собі дозволяєш так себе вести?". Вона била хлопчика по голові і по обличчю.

А також ми розповідали про те, що підлітки по-звірячому побили свою однокласницю.

Дівчатка збили її з ніг і стрибали на ній. Постраждалу госпіталізували з численними травмами. Після обстеження медики поставили під сумнів її можливість у майбутньому мати дітей.

Відео: РБК-Україна

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