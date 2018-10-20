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Теракт в Керчі: стали відомі шокуючі деталі про вибухнувшу бомбу

STYLERПодії    20.10.2018 - 12:39
Фото: вибух у Керчі (ntv.ru)
Фото: вибух у Керчі (ntv.ru)

Відомо, що бомбу конструював Владислав Росляков. Однак нові подробиці про неї просто жахають

Вероніка Скворцова, міністр охорони здоров'я Росії, повідомила нові дані про бомбу, яка вибухнула в керчинском політехнічному коледжі 17 жовтня – осколкові елементи пристрою, за її словами, були інфіковані. Про це повідомляється на сайті "Політ навігатор".

Відомо, що бомбу сконструював і встановив місцевий студент цього навчального закладу 18-річний Владислав Росляков. За словами його колишньої однокласниці, підліток захоплювався біографіями маніяків і давно думав про суїцид.

При створенні вибухового пристрою Росляков заклав у нього дрібні металеві елементи круглої і квадратної форми. Додатково він інфікував всі ці деталі так, що при попаданні в тіла постраждалих вони тут же викликали гостре запалення внутрішніх органів.

Нагадаємо, вчора, 19 жовтня в окупованій Керчі поховали 17 жертв бійні в коледжі.

Раніше ми повідомляли, що батько "керченського стрілка" Ігор Росляков вперше прокоментував масове вбивство в коледжі. За словами батьків, Влад мріяв стати моряком, однак не набрав прохідний бал. У дитинстві він, як дідусь, хотів ходити в рейси.

Також ми повідомляли, що була оприлюднена листування Влада Рослякова з дівчиною. 18-річний студент був зареєстрований в соцмережах під фейковим ім'ям Анатолій Смирнов. Судячи за повідомленнями, Росляков писав знайомої про бажання піти з життя.

Зазначимо, що на думку юриста-кримінолога Анни Маляр, Влад готувався до злочину заздалегідь і припускає, що можливо, він діяв не один.

Відео: РБК-Україна

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