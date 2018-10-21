Трагедія в Керчі: з'явилося відео з тренувальної бази Владислава Рослякова

Відео: тренувальна база Рослякова (youtube.com/Lamin Sakho)

РосЗМI опублікували відео, на кадрах якого місце, де, як стверджується, відточував свої навички Владислав Росляков, влаштував бійню в кримському Політесі. Хлопець вправлявся там в стрільбi і застосуваннi вибухівки. Відео було оприлюднено каналом "Лайф".

Як зазначено у матеріалі джерела, Росляков стріляв, займався складанням і випробуванням саморобних бомб у занедбаному будинку недалеко від свого будинку. Напередодні трагічної події Росляков відніс туди свої речі: ноутбук, телефон і запису, а після все спалив.

Скріншот: кадр з відео (youtube.com/Lamin Sakho)

За кадром голос говорить, що на місці були знайдені залишки саморобної бомби точно такою ж, яка була знайдена в рюкзаку Владислава. Так само виявили банку з маслом для зброї і шматки ізоляційної стрічки.

За словами місцевих жителів, напередодні розправи в коледжі, в районі пустиря з покинутим будинком лунали вибухи. Це була фінальна тренування Рослякова, після якої він здійснив теракт.

Знайдені речі будуть доставлені на експертизу, де фахівці отримають точну інформацію про їх вміст.

Скріншот: кадр з відео (youtube.com/Lamin Sakho)

Проведуть аналіз дзвінків і віддаленої листування. Це допоможе скласти повну картину того, як він готувався до злочину, а також підтвердити або спростувати можливий варіант сценарію події, що Росляков діяв спільно з помічниками.

Нагадаємо, що раніше з'явилося відео зі стрільцем за хвилини до бійні.

Також повідомлялося, що сусіди та родичі загиблого керченської стрілка Влада Рослякова, який скоїв масове вбивство у політехнічному коледжі, розповіли про те, що хлопчик з дитинства був дуже жорстоким.

До цього стало відомо, що студенту Рослякову призначили посмертну психіатричну експертизу.

Відео: РБК-Україна