Трагедія в Керчі: Росляков готувався до нападу більше півтора роки

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що він також закінчив спеціалізовані курси стрільби в центрі "Егіда +"

Владислав Росляков, головний обвинувачений у масовому вбивстві в Керченському політехнічному коледжі, почав готуватися до злочину в січні 2017 року. Таку інформацію опублікувало російське новинне агентство "РИА Новости".

Джерело видання розповіло, що студент почав готуватися за півтора року до інциденту і діяв поодинці.

"Більше неспійманих стрільців немає", - запевнив співрозмовник агентства.

Зокрема, Владислав Росляков тренувався підривати саморобні пристрої. Повідомляється, що співробітники правоохоронних органів вже перевіряють поле, на якому це імовірно могло відбуватися. Повідомляється, що поле знаходилося недалеко від будинку Рослякова. Зараз воно оточене по периметру. Поле, за відгуками місцевих жителів, було покинутим.

"Тут кішки, собаки, бомжі ходять. І весь час щось гуркоче — може, міст будують, може, петарди підриває хтось", - розповіли місцеві жителі.

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Повідомляється також, що перед тим, як вчинити злочин, саме на цьому полі 18-річний студент спалив релігійну літературу - тут були виявлені обгорілі сторінки Біблії. На одній з них була обведена фраза: "Збери той народ, чоловіків, дружин і дітей, і приходьків своїх, що в твоїх хатах, щоб вони чули, й щоб навчалися, і боялися Господа, Бога вашого, і намагалися виконувати всі слова закону Його".

Крім того, працівник навчального центру "Егіда Плюс", який побажав залишитися інкогніто, розповів, що Владислав Росляков проходив шестигодинне навчання стрільбі. Росляков, за його словами, швидше за все, шукав школи стрільби по інтернету і наткнувся на їх сайт.

"Він подзвонив по телефону - попросив записати на курси. Це було в липні. Курс він пройшов 18 липня", — згадує співробітник навчального центру.

Нагадаємо, раніше з'явилося відео зі стрільцем за хвилини до бійні.

Також повідомлялося, що сусіди та родичі загиблого керченської стрілка Влада Рослякова, який скоїв масове вбивство у політехнічному коледжі, розповіли про те, що хлопчик з дитинства був дуже жорстоким.

Відео: (video.rbc.ua)