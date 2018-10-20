Трагедія в Керчі: у мережу потрапило відео з кадрами всередині Політеху після вибуху

Відео: Керченський коледж. Місце події (youtube.com/Следственный комітет РФ)

Слідчий комітет Російської Федерації опублікував в мережі відео, в якому відображені наслідки від вибуху бомби в керченському політехнічному коледжі, 17 жовтня під час бійні . Також у відео повідомляється про те, що спецслужби РФ мають намір з'ясувати обставини масового вбивства і причини, за якими воно було вчинено. Вiдео було опубліковано на YouTube-каналі слідчого комітету.

Скріншот: кадр з відео (youtube.com/Слідчий комітет РФ)

Глава відомства Олександр Бастрикін, провів екстрену нараду, в ході якого дав ряд конкретних доручень, які стосуються подальшого слідства:

"Необхідно вивчити обстановку в родині Рослякова, які стосунки були у нього з близькими родичами, з'ясувати, чи була ця сім'я в соціально небезпечному положенні, виявляв молодий чоловік раніше агресію та інші неадекватні дії, чи були які-небудь інші тривожні сигнали про стан здоров'я і поведінку і приймалися необхідні заходи з боку профільних служб, в тому числі медичних працівників, для їх попередження і усунення Важливо з'ясувати причину агресії нападника".

Скріншот: кадр з відео (youtube.com/Следственный комітет РФ)

Крім того, слідчій групі належить з'ясувати деякі нюанси в цій справі. Зокрема їм доручено дізнатися про те, яка психологічна обстановка була створена для студента, який підірвав бомбу; і ретельно вивчити питання щодо організації безпеки навчального закладу.

Нагадаємо, нещодавно стали відомі шокуючі подробиці про разорвавшуюся бомбу.

Вiдомо, що вчора, 19 жовтня в окупованій Керчі поховали 17 жертв бійні в коледжі.

Раніше ми повідомляли, що батько "керченського стрілка" Ігор Росляков вперше прокоментував масове вбивство в коледжі. За словами батьків, Влад мріяв стати моряком, однак не набрав прохідний бал. У дитинстві він, як дідусь, хотів ходити в рейси.

Відео: РБК-Україна