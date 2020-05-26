"Трупосховище" у приватному будинку: киянин облаштував похоронний дім у власному домі

Фото: у дворі будинку прямо на вулиці трупи омивають зі шлангу (kriminal.ictv.ua)

Сусіди просто шоковані від того, що відбувається за їхніми парканами

Киянин Вадим Малиновський облаштував "трупосховище" у приватному будинку під назвою Похоронний дім "Пам’ять" по вулиці Стеценка, 25. Про це йдеться в розслідуванні ICTV.

Журналісти дізнались, що у цьому ж будинку другий поверх займає його сім’я, а на першому хазяїн в холодильниках зберігає тіла померлих.

У дворі будинку прямо на вулиці трупи омивають зі шлангу. Сусіди просто шоковані від того, що відбувається за їхніми парканами.

На будь-які звернення сусідів до прокуратури, слідчих правоохоронних органів Малиновський миттєво реагує тому будь-якої відповіді з їхньої сторони у правовому полі немає, йдеться в сюжеті.

Журналісти зазначають, що заборона роботи в Україні приватних трупосховищ згідно з чинним законодавством не заважає підприємцю зберігати тіла померлих на першому поверсі у власному будинку.

На додаток, в розслідуванні йдеться, що Малиновський своїми шахрайськими діями вводить в оману людей, повідомляючи, що його трупосховище є державним медичним закладом. Вартість, яку Малиновський сплачує службам за одного покійника - 5 тис. грн.

Своєю чергою, телеканал ICTV звернувся до Офісу президента, Кабінету міністрів, правоохоронних органів з проханням відреагувати на масштабні порушення законодавства України, виявлених у ході журналістського розслідування з метою ретельної перевірки усіх фактів, а також дати їм належну правову оцінку, провести комплексну перевірку за вказаними у зверненні адресами, встановити відповідальних осіб за незаконну роботу і господарську діяльність.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Ярошенко