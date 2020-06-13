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У центрі Харкова дружина топ-чиновника влаштувала п'яну ДТП: з'явилися фото

STYLERПодії    13.06.2020 - 17:50
У центрі Харкова дружина топ-чиновника влаштувала п'яну ДТП: з'явилися фото
У Харкові дружина чиновника влаштувала ДТП (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Дівчина після аварії відмовилася від проходження тесту на вміст алкоголю в крові

У Харкові дружина радника голови Сумської облдержадміністрації влаштувала п'яну ДТП. На щастя, в результаті аварії в центрі міста на вулиці Ярослава Мудрого, 37, ніхто не постраждав.

Дівчина за кермом Audi A3 врізалася у припарковану Honda і перекинулася. Після події винуватиця ДТП відмовилася проходити тест на алкоголь та їхати на огляд. Про це пишуть в пабліку "проектЖИВИ" у Facebook.

Також в мережі опублікували фото та відео з місця аварії.

На одному зі знімків можна побачити, як з автомобіля дівчини випала відкрита пляшка шампанського.

Як стало відомо пізніше, за кермом Audi A3 в момент ДТП перебувала Дар'я Безборода, яка є дружиною керівника патронатної служби та радника голови Сумської ОДА Олександра Ларіна. Про це передає видання "Newsroom".

Зазначається, що раніше він служив у полку поліції особливого призначення ГУНПУ в Харківській області.

"В коментарі до посту від дев'ятого червня про те, що його дружина скоїла ДТП у Харкові, Ларін відповів: "Тобі, клоуну, яке діло?", - йдеться в матеріалі.

Після аварії патрульні поліцейські склали стосовно порушниці протокол за статтею 124 КУпАП (порушення ПДР) та 130 КУпАП (відмова від огляду водія на стан сп'яніння).

Відео з місця аварії можна подивитися на Telegram-каналі "Труха".

У центрі Харкова дружина топ-чиновника влаштувала п'яну ДТП: з'явилися фотоУ центрі Харкова дружина топ-чиновника влаштувала п'яну ДТП: з'явилися фотоУ центрі Харкова дружина топ-чиновника влаштувала п'яну ДТП: з'явилися фотоУ центрі Харкова дружина топ-чиновника влаштувала п'яну ДТП: з'явилися фото

У Харкові п'яна дружина чиновника влаштувала ДТП (Фото: соцмережі)

Раніше повідомлялося, що у Харкові п'яний екс-радник Кернеса скоїв ДТП і влаштував дебош.

Також ми писали про те, що в РФ сім'я загиблого в ДТП Захарова відреагувала на вибачення актора Єфремова.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України ДТПХарків
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