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Вбили одним ударом в супермаркеті: нові деталі НП

STYLERПодії    05.04.2019 - 17:07
Вбили одним ударом в супермаркеті: нові деталі НП
Вбивство в супермаркеті Києва - подробиці трагедії в Сільпо (колаж РБК-Україна)

Вбивця наніс удар після словесного конфлікту

Убивство 33-рчного чоловіка сталося в четвер, 3 квітня, в супермаркеті "Сільпо" в Києві. Між двома чоловіками виник словесний конфлікт в черзі за піцою. Тоді один з чоловіків наніс іншому сильний удар кулаком в голову. Наразі поліція розшукує нападника, повідомили у відділі комунікації ГУНП міста Києва.

Інцидент стався в столичному торговому центрі "Полярний", який знаходиться на Оболоні.

Після удару хлопець впав без свідомості, а нападник дочекався піци і пішов геть. До потерпілого поспішила одна з продавщиць, а відвідувачі ТЦ допомогли йому підвестися.

Наступного дня поліція отримала повідомлення, що в кімнаті на вулиці Маршала Тимошенка виявили тіло 33-річного чоловіка без ознак життя. Медики "швидкої" констатували смерть потерпілого.

Як з'ясувалося, знайомі постраждалого привезли його до тимчасового місця проживання, а увечері наступного дня вони виявили приятеля мертвим.

Вбили одним ударом в супермаркеті: нові деталі НП

Вбивство в супермаркеті Києва - подробиці трагедії в Сільпо (скрін відео: YouTube / Kyiv Operativ)

Загиблий виявився уродженцем Сумської області 1986 року народження. У Києві він проживав неподалік від "Сільпо".

Причина смерті чоловіка буде відомо після проведення судово-медичної експертизи.

Наразі поліція проводить комплекс оперативно-розшукових заходів з метою встановлення та затримання підозрюваного. Усіх хто знає про його місцезнаходження, просять звертатися на лінію 102.

Прикмети нападника: на вигляд молодий, 170 приблизно на зріст, був у капюшоні та кепці, жилетка з товстим білими шнурками на капюшоні.

Йому загрожує від 7 до 10 років тюремного ув'язнення за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Вбивство в супермаркеті Києва - подробиці трагедії в Сільпо (відео: YouTube / Kyiv Operativ)

Нагадаємо, нещодавно в Києві у Дніпровському районі в супермаркеті "Велика Кишеня" молодий чоловік побив ветерана АТО і його дружину через просте зауваження.

Також ми повідомляли, що під Києвом в барі невідомий чоловік вдарив поліцейського по голові. 22-річний дільничний отримав травму голови і помер від крововиливу в мозок вже вдома.

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