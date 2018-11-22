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"Повернули в синцях": поліцейські помилково побили школяра

STYLERПодії    22.11.2018 - 09:30

Відео: YouTube/ТСН

У місті Олександрівську Кіровоградської області поліцейські побили підлітка, переплутавши його з грабіжником. Про це повідомляє ТСН.

На 16-річного підлітка співробітники правоохоронних органів напали прямо на вулиці. Очевидцем події стали сусіди. Вони розповіли, що до школяра підійшли чоловіки у цивільному, скрутили йому руки, заштовхнули в машину і відвезли в невідомому напрямку.

Через півгодини хлопчика повернули назад, але вже побитого. Мама хлопчика розповіла, що попросила старшого сина забрати з тренування брата, але до спортивної школи дитина так і не дійшла.

Коли школяра привезли назад до будинку, назустріч їм вийшов його батько. Поліцейські почали вибачатися.

"Чоловік одразу ж підбіг до цих людей. Вони почали вибачатися. "Ми не того чоловіка схопили. Ми шукали викрадача автомобіля і так вийшло, що ваша дитина попалася", - розповіла мати потерпілого школяра.

Вона розповіла, що на тілі сина виявила синці і написала заяву в поліцію. Однак співробітників правоохоронних органів, які побили її сина, не відсторонили від роботи.

 

Скріншоти відео (YouTube/ТСН)

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Відео: РБК-Україна

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