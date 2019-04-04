Була віруючою: загадкове самогубство вчительки сколихнуло українське місто

Колаж РБК-Україна

З'явилися подробиці загадкового самогубства вчительки під Тернополем

У місті Заліщики вчителька Ліліана Піковська стрибнула із мосту в Дністер. Рятувальникам вдалося знайти її тіло біля Хотина (майже за 80 км від рідного міста жінки) лише через місяць після трагедії, яка сталася 7 лютого.

Як пише газета "Нова Тернопільська газета", Піковська 37 років пропрацювала у Заліщицькій спеціалізованій школі І-ІІІ ст. ім. О.С. Маковея. Останнім часом мешкала сама - син поїхав до Польщі, а донька живе з сім’єю в Києві. Що спонукало жінку піти на такий відчайдушний крок, наразі залишається загадкою.

"За день до трагедії була на роботі, спілкувалися, ніхто не помічав дивної поведінки, а тут раптом таке… Так, Ліліана Іванівна була виснажена фізичним болем (останніми роками у неї боліли ноги, перенесла операцію), але ми не помічали у неї суїцидальних нахилів", - розповів один із її колег.

Місцеві жителі кажуть, що у той страшний момент мостом проїжджало авто, водій побачив наміри вчительки, зупинився, щоб відрадити її, але вже було пізно.

"Губимося в здогадах, що могло стати причиною прикрого випадку. Ліліана Іванівна ні з ким не конфліктувала, була доброю, щирою. Так, у неї були мізерні пенсія та зарплата, але це не привід прощатися з життям, до того ж їй допомагали діти. Скоріш за все, це затяжна депресія, можливо, відчувала самотність. Не завжди люди розповідають навіть найближчим, що у них в душі. Ліліана Іванівна була віруючою, ходила до церкви, тож її поховав священик, щоправда, до храму не заносили тіло. Вчителі віддали честь колезі. Вочевидь, у неї були проблеми з психічним здоров’ям. Прикро, що ми не змогли запобігти непоправному", - розповіла вчителька Тамара Миронюк.

Ліліана Іванівна, кажуть її колеги, була спокійною, врівноваженою, ввічливою, доброзичливою, водночас трохи замкнутою, мабуть, через самотність.

"За два дні до трагедії ми поверталися разом з нею зі школи, я провела її, бо у неї боліла нога. Спілкувались дорогою, ніщо не віщувало біди… На похорон прийшло дуже багато людей, висловлювали співчуття. У нас є така традиція, що рідні роздають усім, хто приходить прощатися, булки, то тоді навіть усім не вистачило. Сумуємо", - повідала Миронюк.

Раніше ми писали, що росіяни довели священика УПЦ МП до суїциду.